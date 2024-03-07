https://ria.ru/20240307/bayden-1931822992.html
Байден анонсирует миссию по созданию порта в Газе, заявил Белый дом
Байден анонсирует миссию по созданию порта в Газе, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.03.2024
Байден анонсирует миссию по созданию порта в Газе, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден в грядущем обращении к конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе, через который будут проходить дополнительные гуманитарные... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:06
2024-03-07T20:06
2024-03-07T20:06
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в грядущем обращении к конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе, через который будут проходить дополнительные гуманитарные грузы, при этом такое решение не подразумевает размещение американских войск в анклаве, сообщил высокопоставленный представитель администрации. Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени (рано утром в пятницу по московскому времени) выступит с ежегодным обращением к конгрессу, анонсировалось, что он расскажет о своих "исторических достижениях" на посту главы государства. "Сегодня вечером президент объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами", - сказал чиновник на брифинге. При этом соответствующая миссия не подразумевает размещение американских войск в анклаве. Представитель администрации отметил, что не знает, когда порт заработает.
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в мире, сша, средиземноморье, джо байден
В мире, США, Средиземноморье, Джо Байден
Байден анонсирует миссию по созданию порта в Газе, заявил Белый дом
Белый дом: Байден в речи к конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в грядущем обращении к конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе, через который будут проходить дополнительные гуманитарные грузы, при этом такое решение не подразумевает размещение американских войск в анклаве, сообщил высокопоставленный представитель администрации.
Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени (рано утром в пятницу по московскому времени) выступит с ежегодным обращением к конгрессу, анонсировалось, что он расскажет о своих "исторических достижениях" на посту главы государства.
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"Сегодня вечером президент объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье
на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами", - сказал чиновник на брифинге.
При этом соответствующая миссия не подразумевает размещение американских войск в анклаве. Представитель администрации отметил, что не знает, когда порт заработает.
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