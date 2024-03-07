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В сенате США усомнились, что Байден выдержит часовую речь без перерыва - РИА Новости, 07.03.2024
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17:04 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/bayden-1931781669.html
В сенате США усомнились, что Байден выдержит часовую речь без перерыва
В сенате США усомнились, что Байден выдержит часовую речь без перерыва - РИА Новости, 07.03.2024
В сенате США усомнились, что Байден выдержит часовую речь без перерыва
Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) в статье для издания Newsweek сомневается в том, что 81-летний президент США Джо Байден в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:04
2024-03-07T17:04
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) в статье для издания Newsweek сомневается в том, что 81-летний президент США Джо Байден в состоянии произнести речь обращения к конгрессу длительностью час. Ранее пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила, что в четверг вечером (рано утром в пятницу по московскому времени) Байден в последний раз за нынешний срок выступит с ежегодным обращением к конгрессу и расскажет об "исторических достижениях" на посту главы государства. "Наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос о том, действительно ли президент Байден в состоянии произнести часовую речь без перерыва на мороженое", - пишет Табервилл. Сенатор считает, что глава Белого дома вряд ли станет говорить о своих провалах: например, он не упомянет тот факт, что с начала его президентского срока инфляция выросла почти на 18%, что является прямым следствием его политики. "Трое из четырех американцев говорят о том, что наша страна движется в неправильном направлении. Цены на бензин и продукты сделали обычную жизнь для многих американских семей недоступной, долг по кредитным картам достиг самого высокого уровня за все время... Эти цены - это непосредственный результат политики Джо Байдена... Нельзя печатать триллионы долларов, ограничивать производство энергетики и ожидать, что цены не поползут вверх", - отмечает сенатор. По его словам, Байден также будет обвинять других в кризисе на южной границе, "который он создал сам". Сенатор также отмечает, что страну под руководством Байдена наводнил синтетический наркотик фентанил. "Даже лучшая речь не изменит того факта, что президентский срок Джо Байдена - абсолютная катастрофа", - подытожил сенатор. Байден - старейший президент США, 20 ноября 2023 года ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
В сенате США усомнились, что Байден выдержит часовую речь без перерыва

Сенатор Табервилл: Байден вряд ли выдержит речь на час без перерыва на мороженое

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) в статье для издания Newsweek сомневается в том, что 81-летний президент США Джо Байден в состоянии произнести речь обращения к конгрессу длительностью час.
Ранее пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила, что в четверг вечером (рано утром в пятницу по московскому времени) Байден в последний раз за нынешний срок выступит с ежегодным обращением к конгрессу и расскажет об "исторических достижениях" на посту главы государства.
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"Наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос о том, действительно ли президент Байден в состоянии произнести часовую речь без перерыва на мороженое", - пишет Табервилл. Сенатор считает, что глава Белого дома вряд ли станет говорить о своих провалах: например, он не упомянет тот факт, что с начала его президентского срока инфляция выросла почти на 18%, что является прямым следствием его политики.
"Трое из четырех американцев говорят о том, что наша страна движется в неправильном направлении. Цены на бензин и продукты сделали обычную жизнь для многих американских семей недоступной, долг по кредитным картам достиг самого высокого уровня за все время... Эти цены - это непосредственный результат политики Джо Байдена... Нельзя печатать триллионы долларов, ограничивать производство энергетики и ожидать, что цены не поползут вверх", - отмечает сенатор.
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По его словам, Байден также будет обвинять других в кризисе на южной границе, "который он создал сам". Сенатор также отмечает, что страну под руководством Байдена наводнил синтетический наркотик фентанил.
"Даже лучшая речь не изменит того факта, что президентский срок Джо Байдена - абсолютная катастрофа", - подытожил сенатор.
Байден - старейший президент США, 20 ноября 2023 года ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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