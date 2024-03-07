https://ria.ru/20240307/avtomobili-1931766280.html
"Камаз" передал бойцам СВО автомобили и подарки
"Камаз" передал бойцам СВО автомобили и подарки - РИА Новости, 07.03.2024
"Камаз" передал бойцам СВО автомобили и подарки
"Камаз" при поддержке волонтеров ростовского отделения Народного фронта передал гуманитарную помощь в подшефные части в зоне проведения спецоперации на сумму... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:15
2024-03-07T16:15
2024-03-07T16:15
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. "Камаз" при поддержке волонтеров ростовского отделения Народного фронта передал гуманитарную помощь в подшефные части в зоне проведения спецоперации на сумму примерно 37 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе автомобильной корпорации. "ПАО "Камаз" передал в подшефные части в СВО гуманитарную помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что 7 марта был передан гуманитарный груз на сумму порядка 37 миллионов рублей и весом около 119 тонн. В число переданной гумпомощи вошли два автомобиля "Камаз 5350" и один седельный тягач "Камаз 65225" с полуприцепом "Нефаз-9334", лонжероны и металл для изготовления противодронной защиты (около 53 тонн). Также переданы три системы радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети и окопные свечи, подарочные наборы. Помимо этого, при поддержке волонтеров ростовского отделения Народного фронта "Камаз" передал бойцам письма и посылки от родных.
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россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. "Камаз" при поддержке волонтеров ростовского отделения Народного фронта передал гуманитарную помощь в подшефные части в зоне проведения спецоперации на сумму примерно 37 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе автомобильной корпорации.
"ПАО "Камаз" передал в подшефные части в СВО гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 7 марта был передан гуманитарный груз на сумму порядка 37 миллионов рублей и весом около 119 тонн. В число переданной гумпомощи вошли два автомобиля "Камаз 5350" и один седельный тягач "Камаз 65225" с полуприцепом "Нефаз-9334", лонжероны и металл для изготовления противодронной защиты (около 53 тонн). Также переданы три системы радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети и окопные свечи, подарочные наборы.
Помимо этого, при поддержке волонтеров ростовского отделения Народного фронта "Камаз" передал бойцам письма и посылки от родных.
Кировским зенитчикам в зоне СВО отправили более пяти тонн груза