https://ria.ru/20240307/aviatsiya-1931699116.html

Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя

Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя - РИА Новости, 07.03.2024

Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя

Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:11

2024-03-07T13:11

2024-03-07T14:13

безопасность

россия

владимир путин

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816162311_0:57:3362:1948_1920x0_80_0_0_0d7ae04daec7da5ddd9029b07bb9f5f6.jpg

КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", — отметил глава государства.Президент также рассказал, что в работе уделяет большое внимание вопросам спецоперации."Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое (в 2023 году. — Прим. ред.) происходило на поле боя в зоне специальной военной операции", — пояснил Путин.Глава государства подчеркнул, что старается не показывать эмоции на встречах с участниками боевых действий, но они для него наиболее эмоциональные. Говоря о женщинах, которые работают в зоне спецоперации, он отметил, что это их призвание и внутренний порыв. Президент пожелал им как можно скорее вернуться домой."Сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям, и везде служат Родине достойно", — сказал Путин.После общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища он поздравил их с наступающим 8 Марта и подарил цветы.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html

https://ria.ru/20240307/bort-1931701053.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин