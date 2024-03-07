https://ria.ru/20240307/aviatsiya-1931699116.html
Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя
Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя - РИА Новости, 07.03.2024
Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя
Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:11
2024-03-07T13:11
2024-03-07T14:13
безопасность
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", — отметил глава государства.Президент также рассказал, что в работе уделяет большое внимание вопросам спецоперации."Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое (в 2023 году. — Прим. ред.) происходило на поле боя в зоне специальной военной операции", — пояснил Путин.Глава государства подчеркнул, что старается не показывать эмоции на встречах с участниками боевых действий, но они для него наиболее эмоциональные. Говоря о женщинах, которые работают в зоне спецоперации, он отметил, что это их призвание и внутренний порыв. Президент пожелал им как можно скорее вернуться домой."Сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям, и везде служат Родине достойно", — сказал Путин.После общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища он поздравил их с наступающим 8 Марта и подарил цветы.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя
Путин: армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя
КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости.
Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече
с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
"Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", — отметил глава государства.
Президент также рассказал, что в работе уделяет большое внимание вопросам спецоперации.
"Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое (в 2023 году. — Прим. ред.) происходило на поле боя в зоне специальной военной операции", — пояснил Путин.
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Глава государства подчеркнул, что старается не показывать эмоции на встречах с участниками боевых действий, но они для него наиболее эмоциональные. Говоря о женщинах, которые работают в зоне спецоперации, он отметил, что это их призвание и внутренний порыв. Президент пожелал им как можно скорее вернуться домой.
"Сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям, и везде служат Родине достойно", — сказал Путин.
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После общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища он поздравил их с наступающим 8 Марта и подарил цветы.
Училище ведет свою историю с создания военной школы пилотов в Чите в 1938 году. В 1960-м его передислоцировали в Краснодар. Сейчас училище готовит летный состав для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Всего оно выпустило более 27 тысяч авиационных специалистов, из них свыше 18 тысяч летчиков. Среди выпускников — пять дважды героев Советского Союза, 137 героев СССР, восемь летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя, девять героев России. С 2017 года училище принимает на обучение курсантов-девушек.
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