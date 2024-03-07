https://ria.ru/20240307/aviatsiya-1931629620.html

Российская авиация наносит серьезный ущерб ВСУ, рассказали в ЛНР

Российская авиация наносит серьезный ущерб ВСУ, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2024

Российская авиация наносит серьезный ущерб ВСУ, рассказали в ЛНР

Из-за активного применения российскими войсками авиации и активизации боевых действий на донецком направлении, возросли безвозвратные потери ВСУ в районе... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:36

2024-03-07T08:36

2024-03-07T08:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Из-за активного применения российскими войсками авиации и активизации боевых действий на донецком направлении, возросли безвозвратные потери ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехваченным данным стало известно о росте безвозвратных потерь ВФУ в районе населенного пункта Часов Яр. Данный факт связан с активизацией боевых действий и увеличением ВС РФ применения ФАБов (фугасных авиационных бомб - ред.) и КАБов (корректируемых авиационных бомб - ред.), от которых украинским боевикам практически невозможно укрыться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что украинское командование подает официально подтвержденные потери, как пропавшие без вести по причине невозможности идентификации останков.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность