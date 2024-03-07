https://ria.ru/20240307/aviatrenazhery-1931699643.html

Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России

Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России - РИА Новости, 07.03.2024

Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России

В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:12

2024-03-07T13:12

2024-03-07T13:24

россия

безопасность

владимир путин

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Так я понимаю, что на сегодняшний день проблем у нас с наличием тренажеров нет. А если есть, то они решаются. Во всяком случае у нас есть все необходимое для того, чтобы они были в наличии и высокого качества", - сказал Путин.По его словам, некоторые тренажеры даже уже обходят конкурентов. "По некоторым тренажерам, думаю, что мы даже наших конкурентов обыграли уже, у нас эффективные достаточно", - сказал он.Президент попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ. Шойгу ответил, что каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами."Давайте сделаем это обязательным. Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240307/trenazher-1931684445.html

https://ria.ru/20231028/letchiki-1905808334.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин