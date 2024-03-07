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Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России - РИА Новости, 07.03.2024
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13:12 07.03.2024 (обновлено: 13:24 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/aviatrenazhery-1931699643.html
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:12
2024-03-07T13:24
россия
безопасность
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Так я понимаю, что на сегодняшний день проблем у нас с наличием тренажеров нет. А если есть, то они решаются. Во всяком случае у нас есть все необходимое для того, чтобы они были в наличии и высокого качества", - сказал Путин.По его словам, некоторые тренажеры даже уже обходят конкурентов. "По некоторым тренажерам, думаю, что мы даже наших конкурентов обыграли уже, у нас эффективные достаточно", - сказал он.Президент попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ. Шойгу ответил, что каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами."Давайте сделаем это обязательным. Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240307/trenazher-1931684445.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России

Путин поручил вложить закупку авиатренажеров для всех типов самолетов в ГОЗ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
"Так я понимаю, что на сегодняшний день проблем у нас с наличием тренажеров нет. А если есть, то они решаются. Во всяком случае у нас есть все необходимое для того, чтобы они были в наличии и высокого качества", - сказал Путин.
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Вчера, 12:44
По его словам, некоторые тренажеры даже уже обходят конкурентов. "По некоторым тренажерам, думаю, что мы даже наших конкурентов обыграли уже, у нас эффективные достаточно", - сказал он.
Президент попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ. Шойгу ответил, что каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами.
"Давайте сделаем это обязательным. Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно", - подчеркнул Путин.
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