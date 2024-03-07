https://ria.ru/20240307/aviatrenazhery-1931699643.html
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:12
2024-03-07T13:12
2024-03-07T13:24
россия
безопасность
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Так я понимаю, что на сегодняшний день проблем у нас с наличием тренажеров нет. А если есть, то они решаются. Во всяком случае у нас есть все необходимое для того, чтобы они были в наличии и высокого качества", - сказал Путин.По его словам, некоторые тренажеры даже уже обходят конкурентов. "По некоторым тренажерам, думаю, что мы даже наших конкурентов обыграли уже, у нас эффективные достаточно", - сказал он.Президент попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ. Шойгу ответил, что каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами."Давайте сделаем это обязательным. Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240307/trenazher-1931684445.html
https://ria.ru/20231028/letchiki-1905808334.html
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7 495 645-6601
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
Путин поручил вложить закупку авиатренажеров для всех типов самолетов в ГОЗ
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. В России проблем с тренажёрами для будущих лётчиков нет, проблемы решаются, где-то уже обошли конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
"Так я понимаю, что на сегодняшний день проблем у нас с наличием тренажеров нет. А если есть, то они решаются. Во всяком случае у нас есть все необходимое для того, чтобы они были в наличии и высокого качества", - сказал Путин.
Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера
По его словам, некоторые тренажеры даже уже обходят конкурентов. "По некоторым тренажерам, думаю, что мы даже наших конкурентов обыграли уже, у нас эффективные достаточно", - сказал он.
Президент попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос с наличием тренажеров для всех типов самолетов, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ. Шойгу ответил, что каждая партия самолетов идет в одном заказе с тренажерами.
"Давайте сделаем это обязательным. Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно", - подчеркнул Путин.
В России прошли выпускные в ведущих военных авиационных вузах