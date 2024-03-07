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Альпака с "Городской фермы" нашла работу в музее - РИА Новости, 07.03.2024
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Хорошие новости
 
16:38 07.03.2024 (обновлено: 16:52 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/alpaka-1931773211.html
Альпака с "Городской фермы" нашла работу в музее
Альпака с "Городской фермы" нашла работу в музее - РИА Новости, 07.03.2024
Альпака с "Городской фермы" нашла работу в музее
Альпака с "Городской фермы" на ВДНХ устраивается на работу в музей, руководство учреждения уже назначило онлайн-встречу с животным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:38
2024-03-07T16:52
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Альпака с "Городской фермы" на ВДНХ устраивается на работу в музей, руководство учреждения уже назначило онлайн-встречу с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Уточняется, что несколько дней назад интерактивный музей "Сенсориум", где в полной темноте проводят экскурсии незрячие гиды, открыл вакансию ламы или альпаки. В объявлении указали следующие обязанности: встреча посетителей, участие в экскурсиях, взаимодействие с гидами и командой музея. "Несмотря на то, что вакансия появилась недавно, первые резюме откликнувшихся кандидатов уже рассмотрены работодателем. Из подходящих соискателей — Шоколадка Альпака Педровна, обитательница "Городской Фермы" на ВДНХ, — уверяет, что почти два года работает по специальности и готова к совместительству", — рассказали в пресс-службе.Как стало известно из вакансии, что требования к кандидату предъявляли достаточно легкие: быть милым, пушистым, вкусно пахнуть, иметь коричневую шерсть, чтобы в период линьки вязать из нее носки и рукавички. Категорически запрещено плеваться — за это работодатель может ввести штрафные санкции.В пресс-службе добавили, что руководство музея уже назначило онлайн-встречу с животным, на которой станет понятно, сможет ли альпака приступить к обязанностям в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20240220/alpaki-1928492357.html
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общество, вднх
Хорошие новости, Общество, ВДНХ
Альпака с "Городской фермы" нашла работу в музее

Альпаку с "Городской фермы" на московской ВДНХ трудоустроят в музее

© Фото предоставлено Пермским зоопаркомАльпака
Альпака
© Фото предоставлено Пермским зоопарком
Альпака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Альпака с "Городской фермы" на ВДНХ устраивается на работу в музей, руководство учреждения уже назначило онлайн-встречу с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Уточняется, что несколько дней назад интерактивный музей "Сенсориум", где в полной темноте проводят экскурсии незрячие гиды, открыл вакансию ламы или альпаки. В объявлении указали следующие обязанности: встреча посетителей, участие в экскурсиях, взаимодействие с гидами и командой музея.
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"Несмотря на то, что вакансия появилась недавно, первые резюме откликнувшихся кандидатов уже рассмотрены работодателем. Из подходящих соискателей — Шоколадка Альпака Педровна, обитательница "Городской Фермы" на ВДНХ, — уверяет, что почти два года работает по специальности и готова к совместительству", — рассказали в пресс-службе.
Как стало известно из вакансии, что требования к кандидату предъявляли достаточно легкие: быть милым, пушистым, вкусно пахнуть, иметь коричневую шерсть, чтобы в период линьки вязать из нее носки и рукавички. Категорически запрещено плеваться — за это работодатель может ввести штрафные санкции.
В пресс-службе добавили, что руководство музея уже назначило онлайн-встречу с животным, на которой станет понятно, сможет ли альпака приступить к обязанностям в кратчайшие сроки.
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