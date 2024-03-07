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Немецкое правительство продлило внешнее управление над активами "Роснефти" - РИА Новости, 07.03.2024
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20:09 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/aktivy-1931823457.html
Немецкое правительство продлило внешнее управление над активами "Роснефти"
Немецкое правительство продлило внешнее управление над активами "Роснефти" - РИА Новости, 07.03.2024
Немецкое правительство продлило внешнее управление над активами "Роснефти"
Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:09
2024-03-07T20:09
германия
карлсруэ
роснефть
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть месяцев, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны. "Федеральное правительство пока воздерживается от конфискации активов российской государственной компании "Роснефть" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах и продлевает срок действия внешнего управления еще на шесть месяцев", - сообщает агентство. РИА Новости запросило комментарий "Роснефти". Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html
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германия, карлсруэ, роснефть, в мире
Германия, Карлсруэ, Роснефть, В мире
Немецкое правительство продлило внешнее управление над активами "Роснефти"

Правительство ФРГ продлило внешнее управление над активами "Роснефти" на полгода

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть месяцев, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны.
"Федеральное правительство пока воздерживается от конфискации активов российской государственной компании "Роснефть" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах и продлевает срок действия внешнего управления еще на шесть месяцев", - сообщает агентство.
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РИА Новости запросило комментарий "Роснефти".
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
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Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
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