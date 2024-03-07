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Посол России рассказал о последствиях передачи замороженных активов Украине

Посол России рассказал о последствиях передачи замороженных активов Украине - РИА Новости, 07.03.2024

Посол России рассказал о последствиях передачи замороженных активов Украине

Передача киевским властям замороженных российских активов нанесет удар по репутации Швейцарии, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:48

2024-03-07T19:48

2024-03-07T20:36

россия

украина

киев

швейцария

сергей гармонин

евросоюз

нато

центральный банк рф (цб рф)

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ЖЕНЕВА, 7 мар — РИА Новости. Передача киевским властям замороженных российских активов нанесет удар по репутации Швейцарии, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.Ранее в четверг швейцарские сенаторы призвали правительство страны использовать заблокированные средства российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для восстановления Украины."Изучаем решение Совета кантонов. Полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов России, как и любого другого государства. Такое решение <...> в случае его реализации нанесет ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра", — сказал дипломат.Он напомнил, что Россия и ее руководство не раз отмечали, что рассматривают подобные действия как "чистейшей воды воровство".Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.В середине февраля Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных резервов для использования в интересах бывшей советской республики. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.

https://ria.ru/20240226/aktivy-1929481249.html

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россия, украина, киев, швейцария, сергей гармонин, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), в мире, g7, euroclear