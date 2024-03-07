https://ria.ru/20240307/akademiya-1931878867.html
Патрушев в Ингушетии посетил Академию цифрового развития
Патрушев в Ингушетии посетил Академию цифрового развития - РИА Новости, 08.03.2024
Патрушев в Ингушетии посетил Академию цифрового развития
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Ингушетию посетил в столице республики Магасе Академию цифрового развития,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-07T16:47
2024-03-07T16:47
2024-03-08T11:01
россия
магас
николай патрушев
сафмар
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Ингушетию посетил в столице республики Магасе Академию цифрового развития, готовящую специалистов в области IT-технологий и высокотехнологичного управления бизнесом. Патрушев подробно ознакомился с работой академии. Ее слушатели рассказали секретарю Совбеза о ходе обучения и о перспективах будущего трудоустройства. Академия цифрового развития, открывшаяся в феврале, создана по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и при поддержке группы "Сафмар". Академия образована на базе передового образовательного IT-проекта "Школа 21", которую курирует Сбер. Академия будет готовить специалистов в различных областях: программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами. Высококвалифицированные выпускники смогут работать как в существующих и вновь создаваемых предприятиях республики, так и в федеральных компаниях в удаленном формате. В академии можно бесплатно обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме. Уже поступило более 5 тысяч заявок на обучение в ней, кандидаты проходят необходимый отбор. Дополнением к работе академии станет ИТ-акселератор. Это учреждение, создающее условия для развития технологичных компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение, финансовую и экспертную поддержку. Предполагается, что его деятельность позволит выпускникам использовать приобретаемые в академии профессиональные компетенции в Ингушетии. Также акселератор будет готовить предпринимателей, способных создавать и развивать собственный бизнес в сфере высоких технологий. В акселераторе уже обучаются 40 предпринимателей.Также в рамках визита секретарю Патрушеву и полпреду президента России в СКФО Юрию Чайке была показана видеопрезентация о деятельности специально созданного для реализации благотворительных проектов на территории Ингушетии фонда "Возрождение", основателем которого является Микаил Гуцериев. Среди основных задач фонда, уже реализованных в республике, – реконструкция башенных и храмовых комплексов в горном районе Ингушетии, финансирование строительства и ремонта социальных объектов в сфере культуры, образования и здравоохранения и многое другое.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html
россия
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магас, николай патрушев, сафмар, технологии
Россия, Магас, Николай Патрушев, Сафмар, Технологии
Патрушев в Ингушетии посетил Академию цифрового развития
Патрушев в Ингушетии ознакомился с работой Академии цифрового развития
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Ингушетию посетил в столице республики Магасе Академию цифрового развития, готовящую специалистов в области IT-технологий и высокотехнологичного управления бизнесом.
Патрушев
подробно ознакомился с работой академии. Ее слушатели рассказали секретарю Совбеза о ходе обучения и о перспективах будущего трудоустройства.
Без шума и пыли: зачем Патрушев пересек Атлантику
Академия цифрового развития, открывшаяся в феврале, создана по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и при поддержке группы "Сафмар
". Академия образована на базе передового образовательного IT-проекта "Школа 21", которую курирует Сбер.
Академия будет готовить специалистов в различных областях: программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами. Высококвалифицированные выпускники смогут работать как в существующих и вновь создаваемых предприятиях республики, так и в федеральных компаниях в удаленном формате. В академии можно бесплатно обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме. Уже поступило более 5 тысяч заявок на обучение в ней, кандидаты проходят необходимый отбор.
Дополнением к работе академии станет ИТ-акселератор. Это учреждение, создающее условия для развития технологичных компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение, финансовую и экспертную поддержку. Предполагается, что его деятельность позволит выпускникам использовать приобретаемые в академии профессиональные компетенции в Ингушетии. Также акселератор будет готовить предпринимателей, способных создавать и развивать собственный бизнес в сфере высоких технологий.
В акселераторе уже обучаются 40 предпринимателей.
Также в рамках визита секретарю Патрушеву и полпреду президента России в СКФО Юрию Чайке была показана видеопрезентация о деятельности специально созданного для реализации благотворительных проектов на территории Ингушетии фонда "Возрождение", основателем которого является Микаил Гуцериев. Среди основных задач фонда, уже реализованных в республике, – реконструкция башенных и храмовых комплексов в горном районе Ингушетии, финансирование строительства и ремонта социальных объектов в сфере культуры, образования и здравоохранения и многое другое.
Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности