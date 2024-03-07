https://ria.ru/20240307/akademiya-1931878867.html

Патрушев в Ингушетии посетил Академию цифрового развития

Патрушев в Ингушетии посетил Академию цифрового развития - РИА Новости, 08.03.2024

Патрушев в Ингушетии посетил Академию цифрового развития

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Ингушетию посетил в столице республики Магасе Академию цифрового развития,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-07T16:47

2024-03-07T16:47

2024-03-08T11:01

россия

магас

николай патрушев

сафмар

технологии

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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Ингушетию посетил в столице республики Магасе Академию цифрового развития, готовящую специалистов в области IT-технологий и высокотехнологичного управления бизнесом. Патрушев подробно ознакомился с работой академии. Ее слушатели рассказали секретарю Совбеза о ходе обучения и о перспективах будущего трудоустройства. Академия цифрового развития, открывшаяся в феврале, создана по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и при поддержке группы "Сафмар". Академия образована на базе передового образовательного IT-проекта "Школа 21", которую курирует Сбер. Академия будет готовить специалистов в различных областях: программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами. Высококвалифицированные выпускники смогут работать как в существующих и вновь создаваемых предприятиях республики, так и в федеральных компаниях в удаленном формате. В академии можно бесплатно обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме. Уже поступило более 5 тысяч заявок на обучение в ней, кандидаты проходят необходимый отбор. Дополнением к работе академии станет ИТ-акселератор. Это учреждение, создающее условия для развития технологичных компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение, финансовую и экспертную поддержку. Предполагается, что его деятельность позволит выпускникам использовать приобретаемые в академии профессиональные компетенции в Ингушетии. Также акселератор будет готовить предпринимателей, способных создавать и развивать собственный бизнес в сфере высоких технологий. В акселераторе уже обучаются 40 предпринимателей.Также в рамках визита секретарю Патрушеву и полпреду президента России в СКФО Юрию Чайке была показана видеопрезентация о деятельности специально созданного для реализации благотворительных проектов на территории Ингушетии фонда "Возрождение", основателем которого является Микаил Гуцериев. Среди основных задач фонда, уже реализованных в республике, – реконструкция башенных и храмовых комплексов в горном районе Ингушетии, финансирование строительства и ремонта социальных объектов в сфере культуры, образования и здравоохранения и многое другое.

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, магас, николай патрушев, сафмар, технологии