https://ria.ru/20240307/adygeya-1931720728.html

Кумпилов: в концепции развития юга России учтены все предложения Адыгеи

Кумпилов: в концепции развития юга России учтены все предложения Адыгеи - РИА Новости, 07.03.2024

Кумпилов: в концепции развития юга России учтены все предложения Адыгеи

В концепции развития Азово-Черноморского кластера учтены все предложения Адыгеи, в планах обозначены 12 точек роста республики, сообщил глава региона Мурат... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:18

2024-03-07T14:18

2024-03-07T14:18

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 7 мар - РИА Новости. В концепции развития Азово-Черноморского кластера учтены все предложения Адыгеи, в планах обозначены 12 точек роста республики, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. 6 марта президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии юга России и Приазовья. Речь шла об использовании потенциала южных территорий, дальнейших шагах в экономике, строительстве жилищной и транспортной инфраструктуры. От Адыгеи участие в совещании принимал глава республики Мурат Кумпилов. "При разработке концепции развития Азово-Черноморского кластера все наши предложения были учтены. Обозначены 12 точек роста республики Адыгея, затрагивающие наши основные направления: промышленное производство, в том числе – в сфере в АПК, жилищное строительство, туризм. Уверены, что при поддержке Владимира Владимировича Путина, все цели, обозначенные в концепции развития кластера, будут достигнуты", – прокомментировал Кумпилов итоги совещания. Он также отметил, что благодаря анонсированному списанию двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, республика сможет направить больше средств на свое дальнейшее развитие. Серьезным стимулом станет также продление на шесть лет индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.

https://ria.ru/20240304/adygeya-1931084241.html

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Артем Смирнов

россия, мурат кумпилов