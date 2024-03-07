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В Адриатике заметили сразу четырех предвестников катастроф - РИА Новости, 07.03.2024
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16:55 07.03.2024 (обновлено: 17:04 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/adriatika-1931779287.html
В Адриатике заметили сразу четырех предвестников катастроф
В Адриатике заметили сразу четырех предвестников катастроф - РИА Новости, 07.03.2024
В Адриатике заметили сразу четырех предвестников катастроф
Зимой в Адриатическом море впервые за много лет заметили сельдяных королей — гигантских рыб, которые, согласно поверьям, предвещают катастрофу, пишет Sarajevo... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:55
2024-03-07T17:04
в мире
адриатическое море
средиземноморье
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Зимой в Адриатическом море впервые за много лет заметили сельдяных королей — гигантских рыб, которые, согласно поверьям, предвещают катастрофу, пишет Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.Три мертвые рыбы лежали на берегу, при этом еще одна — на личиночной стадии — оказалась жива, говорится в статье."Встречи с этим видом рыбы крайне редки. Лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что эту рыбу замечали в Адриатике всего три раза", — пишет Sarajevo Times. В институте отмечают, что во всем Средиземноморье, преимущественно в его западной части, зарегистрировано всего около 60 встреч с этим видом рыб. Ремень-рыбы считаются одними из самых необычных представителей подводной фауны Мирового океана. Они обладают змееобразным телом, которое у некоторых особей может вырастать до 11 метров. Они едят планктон, мелкую рыбу и головоногих, причем большую часть времени как будто "паря" вертикально. Из-за редкого появления на поверхности воды сельдяных королей окутывает мрачная слава предвестников природных катастроф, таких как цунами или землетрясение.
https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html
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в мире, адриатическое море, средиземноморье
В мире, Адриатическое море, Средиземноморье
В Адриатике заметили сразу четырех предвестников катастроф

Sarajevo Times: в Адриатическом море заметили сразу четырех сельдяных королей

© Фото : Institut za oceanografiju i ribarstvoСельдяной король, обнаруженный в Адриатическом море
Сельдяной король, обнаруженный в Адриатическом море - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Institut za oceanografiju i ribarstvo
Сельдяной король, обнаруженный в Адриатическом море. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Зимой в Адриатическом море впервые за много лет заметили сельдяных королей — гигантских рыб, которые, согласно поверьям, предвещают катастрофу, пишет Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.
Три мертвые рыбы лежали на берегу, при этом еще одна — на личиночной стадии — оказалась жива, говорится в статье.
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"Встречи с этим видом рыбы крайне редки. Лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что эту рыбу замечали в Адриатике всего три раза", — пишет Sarajevo Times.

В институте отмечают, что во всем Средиземноморье, преимущественно в его западной части, зарегистрировано всего около 60 встреч с этим видом рыб.

Ремень-рыбы считаются одними из самых необычных представителей подводной фауны Мирового океана. Они обладают змееобразным телом, которое у некоторых особей может вырастать до 11 метров. Они едят планктон, мелкую рыбу и головоногих, причем большую часть времени как будто "паря" вертикально. Из-за редкого появления на поверхности воды сельдяных королей окутывает мрачная слава предвестников природных катастроф, таких как цунами или землетрясение.
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