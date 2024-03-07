В Адриатике заметили сразу четырех предвестников катастроф
Sarajevo Times: в Адриатическом море заметили сразу четырех сельдяных королей
Сельдяной король, обнаруженный в Адриатическом море. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Зимой в Адриатическом море впервые за много лет заметили сельдяных королей — гигантских рыб, которые, согласно поверьям, предвещают катастрофу, пишет Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.
Три мертвые рыбы лежали на берегу, при этом еще одна — на личиночной стадии — оказалась жива, говорится в статье.
"Встречи с этим видом рыбы крайне редки. Лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что эту рыбу замечали в Адриатике всего три раза", — пишет Sarajevo Times.
В институте отмечают, что во всем Средиземноморье, преимущественно в его западной части, зарегистрировано всего около 60 встреч с этим видом рыб.
Ремень-рыбы считаются одними из самых необычных представителей подводной фауны Мирового океана. Они обладают змееобразным телом, которое у некоторых особей может вырастать до 11 метров. Они едят планктон, мелкую рыбу и головоногих, причем большую часть времени как будто "паря" вертикально. Из-за редкого появления на поверхности воды сельдяных королей окутывает мрачная слава предвестников природных катастроф, таких как цунами или землетрясение.
В институте отмечают, что во всем Средиземноморье, преимущественно в его западной части, зарегистрировано всего около 60 встреч с этим видом рыб.
Ремень-рыбы считаются одними из самых необычных представителей подводной фауны Мирового океана. Они обладают змееобразным телом, которое у некоторых особей может вырастать до 11 метров. Они едят планктон, мелкую рыбу и головоногих, причем большую часть времени как будто "паря" вертикально. Из-за редкого появления на поверхности воды сельдяных королей окутывает мрачная слава предвестников природных катастроф, таких как цунами или землетрясение.