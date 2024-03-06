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Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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13:22 06.03.2024 (обновлено: 13:35 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/zvartnots-1931447760.html
Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков
Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков
Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией принято не было, по официальным каналам России о них не сообщали, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:22
2024-03-06T13:35
россия
ереван
армения
дмитрий песков
в мире
пограничное управление фсб рф
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией принято не было, по официальным каналам России о них не сообщали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Двадцать седьмого февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. В свою очередь секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что его политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников и по этому вопросу ведутся обсуждения."Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил" , - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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россия, ереван, армения, дмитрий песков, в мире, пограничное управление фсб рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Ереван, Армения, Дмитрий Песков, В мире, Пограничное управление ФСБ РФ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков

Песков: России не сообщали о выводе пограничников из аэропорта Звартноц

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
Международный аэропорт Звартноц. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией принято не было, по официальным каналам России о них не сообщали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Двадцать седьмого февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. В свою очередь секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что его политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников и по этому вопросу ведутся обсуждения.
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"Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил" , - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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