Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков
Песков: России не сообщали о выводе пограничников из аэропорта Звартноц
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц. Архивное фото
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией принято не было, по официальным каналам России о них не сообщали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Двадцать седьмого февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. В свою очередь секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что его политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников и по этому вопросу ведутся обсуждения.
"Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил" , - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
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