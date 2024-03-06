https://ria.ru/20240306/zvartnots-1931447760.html

Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков

Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Ереван пока не выводит российских пограничников из Звартноца, заявил Песков

Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией принято не было, по официальным каналам России о них не сообщали, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:22

2024-03-06T13:22

2024-03-06T13:35

россия

ереван

армения

дмитрий песков

в мире

пограничное управление фсб рф

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией принято не было, по официальным каналам России о них не сообщали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Двадцать седьмого февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. В свою очередь секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что его политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников и по этому вопросу ведутся обсуждения."Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил" , - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ереван, армения, дмитрий песков, в мире, пограничное управление фсб рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024