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Подгузова: роль женщин в инвестировании и экономической деятельности растет - РИА Новости, 06.03.2024
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13:42 06.03.2024
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Подгузова: роль женщин в инвестировании и экономической деятельности растет
Подгузова: роль женщин в инвестировании и экономической деятельности растет - РИА Новости, 06.03.2024
Подгузова: роль женщин в инвестировании и экономической деятельности растет
В России растет инвестиционная активность со стороны женщин как эффективный механизм поддержки семейной экономики, сообщила старший вице-президент, директор по... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:42
2024-03-06T13:42
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В России растет инвестиционная активность со стороны женщин как эффективный механизм поддержки семейной экономики, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она выступила на Всероссийском женском форуме в рамках тематической сессии "Инвестиции в семью - инвестиции в экономику". Участники дискуссии обсудили перспективные направления для семейного инвестирования, задачи формирования долгосрочного взгляда на инвестиции и сбережения, поддержку многодетных семей как основы государства, возможности для дополнительного образования женщин в финансовой сфере. "Мы видим значительный рост финансовой грамотности и финансовой культуры населения, инвестиционной активности. Неуклонно растет и роль женщин в экономической деятельности. С помощью инструментов инвестирования женщины улучшают экономику семьи, обеспечивают финансовую свободу и при этом сохраняют время на ведение домашнего хозяйства и заботу о близких", — привели в пресс-службе ПСБ слова Подгузовой. По ее данным, самыми популярными видами инвестиций у женщин остаются банковские вклады, недвижимость и драгоценные металлы. "Женщины всегда выбирают менее рискованные инвестиционные инструменты и ставят перед собой конкретные цели, которые связаны с семьей, обучением детей, здоровьем, отдыхом, улучшением жилищных условий, пенсионными накоплениями. Популярности инвестиций в недвижимость как инвестиций в семью способствуют государственные программы льгот и субсидирования, которые повышают доступность жилья. Как обозначил президент в послании к Федеральному Собранию РФ, льготная семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Это очень важный шаг в поддержке семей, молодых семей и инвестиций в детей", - пояснила Подгузова. Поддержка семей, материнства, отцовства и детства – это также важная составляющая социальной ответственности ПСБ, заключила она.
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Подгузова: роль женщин в инвестировании и экономической деятельности растет

© Фото : Пресс-служба ПСБ Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В России растет инвестиционная активность со стороны женщин как эффективный механизм поддержки семейной экономики, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Она выступила на Всероссийском женском форуме в рамках тематической сессии "Инвестиции в семью - инвестиции в экономику". Участники дискуссии обсудили перспективные направления для семейного инвестирования, задачи формирования долгосрочного взгляда на инвестиции и сбережения, поддержку многодетных семей как основы государства, возможности для дополнительного образования женщин в финансовой сфере.
«
"Мы видим значительный рост финансовой грамотности и финансовой культуры населения, инвестиционной активности. Неуклонно растет и роль женщин в экономической деятельности. С помощью инструментов инвестирования женщины улучшают экономику семьи, обеспечивают финансовую свободу и при этом сохраняют время на ведение домашнего хозяйства и заботу о близких", — привели в пресс-службе ПСБ слова Подгузовой.
По ее данным, самыми популярными видами инвестиций у женщин остаются банковские вклады, недвижимость и драгоценные металлы.
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"Женщины всегда выбирают менее рискованные инвестиционные инструменты и ставят перед собой конкретные цели, которые связаны с семьей, обучением детей, здоровьем, отдыхом, улучшением жилищных условий, пенсионными накоплениями. Популярности инвестиций в недвижимость как инвестиций в семью способствуют государственные программы льгот и субсидирования, которые повышают доступность жилья. Как обозначил президент в послании к Федеральному Собранию РФ, льготная семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Это очень важный шаг в поддержке семей, молодых семей и инвестиций в детей", - пояснила Подгузова.
Поддержка семей, материнства, отцовства и детства – это также важная составляющая социальной ответственности ПСБ, заключила она.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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