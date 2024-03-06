https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931550393.html
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве - РИА Новости, 06.03.2024
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве
В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:15
2024-03-06T18:15
2024-03-06T18:15
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владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий, не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку. "Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая не существует", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания "Главком". Издание публикует официальный ответ ЦИК на свой запрос. В нем отмечено, что, согласно конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои обязанности "до вступления в должность новоизбранного президента". "Законом Украины о правовом режиме военного положения определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, а в случае окончания срока полномочий во время действия военного положения, его полномочия продлеваются до вступления на пост новоизбранного президента, избранного после окончания военного положения", - говорится в ответе ЦИК, опубликованном на сайте издания. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский потеряет полномочия после 21 мая.
https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931326365.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, цик украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, ЦИК Украины
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве
ЦИК Украины: Зеленский должен исполнять обязанности до инаугурации сменщика
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий, не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
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"Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая не существует", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания "Главком". Издание публикует официальный ответ ЦИК на свой запрос. В нем отмечено, что, согласно конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои обязанности "до вступления в должность новоизбранного президента".
"Законом Украины о правовом режиме военного положения определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, а в случае окончания срока полномочий во время действия военного положения, его полномочия продлеваются до вступления на пост новоизбранного президента, избранного после окончания военного положения", - говорится в ответе ЦИК, опубликованном на сайте издания.
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Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского.
Ранее депутат Верховной рады
Украины Александр Дубинский
, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров
подтвердил, что Зеленский потеряет полномочия после 21 мая.
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