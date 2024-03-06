https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931550393.html

У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве

У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве - РИА Новости, 06.03.2024

У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве

В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:15

2024-03-06T18:15

2024-03-06T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

цик украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий, не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку. "Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая не существует", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания "Главком". Издание публикует официальный ответ ЦИК на свой запрос. В нем отмечено, что, согласно конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои обязанности "до вступления в должность новоизбранного президента". "Законом Украины о правовом режиме военного положения определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, а в случае окончания срока полномочий во время действия военного положения, его полномочия продлеваются до вступления на пост новоизбранного президента, избранного после окончания военного положения", - говорится в ответе ЦИК, опубликованном на сайте издания. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский потеряет полномочия после 21 мая.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931326365.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, цик украины