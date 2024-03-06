Рейтинг@Mail.ru
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931550393.html
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве - РИА Новости, 06.03.2024
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве
В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:15
2024-03-06T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
цик украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий, не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку. "Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая не существует", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания "Главком". Издание публикует официальный ответ ЦИК на свой запрос. В нем отмечено, что, согласно конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои обязанности "до вступления в должность новоизбранного президента". "Законом Украины о правовом режиме военного положения определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, а в случае окончания срока полномочий во время действия военного положения, его полномочия продлеваются до вступления на пост новоизбранного президента, избранного после окончания военного положения", - говорится в ответе ЦИК, опубликованном на сайте издания. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский потеряет полномочия после 21 мая.
https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html
https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931326365.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddb1de02c7fd3c49b50988a0ff7560b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, цик украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, ЦИК Украины
У Зеленского не будет проблем с легитимностью после 20 мая, заявили в Киеве

ЦИК Украины: Зеленский должен исполнять обязанности до инаугурации сменщика

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Центральной избирательной комиссии Украины считают, что проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий, не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Не Зеленский. Опрос показал, кто победил бы на выборах на Украине весной
5 марта, 23:08
"Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая не существует", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания "Главком". Издание публикует официальный ответ ЦИК на свой запрос. В нем отмечено, что, согласно конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои обязанности "до вступления в должность новоизбранного президента".
"Законом Украины о правовом режиме военного положения определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, а в случае окончания срока полномочий во время действия военного положения, его полномочия продлеваются до вступления на пост новоизбранного президента, избранного после окончания военного положения", - говорится в ответе ЦИК, опубликованном на сайте издания.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Народу на Украине придется решить, в какой стране ему жить, заявил Нарышкин
5 марта, 21:10
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский потеряет полномочия после 21 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Устроят ли американцы переворот на Украине
5 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЦИК Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала