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СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва - РИА Новости, 06.03.2024
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15:09 06.03.2024 (обновлено: 19:56 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931484556.html
СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва
СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва - РИА Новости, 06.03.2024
СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва
Президент Украины Владимир Зеленский мог быть в Одессе, когда там прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:09
2024-03-06T19:56
в мире
владимир зеленский
одесса
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог быть в Одессе, когда там прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua"."В этот момент в городе мог находиться президент, &lt;…&gt; поскольку очевидцы видели его кортеж", — говорится в публикации.При этом официально визит Зеленского не подтверждается, указывается в материале.В свою очередь, греческие СМИ косвенно подтверждают возможность нахождения главы киевского режима в городе. Так, издание "Прото тема" сообщало, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Одессу для встречи с украинским президентом.
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931484384.html
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в мире, владимир зеленский, одесса, украина
В мире, Владимир Зеленский, Одесса, Украина
СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва

"Страна.ua": Зеленский мог быть в Одессе, когда там прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог быть в Одессе, когда там прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua".
"В этот момент в городе мог находиться президент, <…> поскольку очевидцы видели его кортеж", — говорится в публикации.
При этом официально визит Зеленского не подтверждается, указывается в материале.
В свою очередь, греческие СМИ косвенно подтверждают возможность нахождения главы киевского режима в городе. Так, издание "Прото тема" сообщало, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Одессу для встречи с украинским президентом.
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В миреВладимир ЗеленскийОдессаУкраина
 
 
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