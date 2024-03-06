https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931484556.html

СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва

СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва

Президент Украины Владимир Зеленский мог быть в Одессе, когда там прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:09

2024-03-06T15:09

2024-03-06T19:56

в мире

владимир зеленский

одесса

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог быть в Одессе, когда там прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua"."В этот момент в городе мог находиться президент, <…> поскольку очевидцы видели его кортеж", — говорится в публикации.При этом официально визит Зеленского не подтверждается, указывается в материале.В свою очередь, греческие СМИ косвенно подтверждают возможность нахождения главы киевского режима в городе. Так, издание "Прото тема" сообщало, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Одессу для встречи с украинским президентом.

https://ria.ru/20240306/ukraina-1931484384.html

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