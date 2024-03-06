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"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии

"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии - РИА Новости, 06.03.2024

"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии

Красота больше не требует жертв, она требует комплексного подхода. К такому выводу пришли участники Дискуссионного клуба им. В.Г. Змазовой "Красота в женских... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:00

2024-03-06T09:00

2024-03-06T10:17

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Красота больше не требует жертв, она требует комплексного подхода. К такому выводу пришли участники Дискуссионного клуба им. В.Г. Змазовой "Красота в женских руках", заседание которого состоялось в МИА "Россия сегодня". Мероприятие проводится ежегодно накануне 8 марта.В этом году перед известными пластическими хирургами и косметологами выступили начинающие специалисты индустрии красоты. Главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова подчеркнула, что "мэтры искренне рады за своих учениц, которые в докладах объединили профессионализм и научность, наглядно продемонстрировав красоту результатов".Начинающий пластический хирург Дарья Киселева рассказала о современных тенденциях в реконструктивной хирургии молочной железы. В частности, речь шла об использовании лоскутов кожи с других участков тела пациента. По ее оценкам, эстетика в реконструктивной хирургии шагнула так далеко, что пациентки, пережившие рак молочной железы, могут после реконструктивной операции выглядеть даже лучше, чем до лечения заболевания.Другой молодой хирург Ульяна Готовцева рассказала историю одной пациентки с выраженной многолетней ринофимой (доброкачественное опухолевидное образование кожи носа, характеризующиеся разрастанием соединительной ткани, кровеносных сосудов и сальных желез, что приводит к обезображиванию формы носа)."Новообразование затронуло не только нос, но и щеки. Сложнейшая операция была проведена в два этапа: сначала хирурги удалили образования с щек, затем убрали нарост с носа", — отметила спикер, подчеркнув, что пластическим хирургам удалось добиться полного преображения пациентки. "Ее жизнь разделилась на "до" и "после", — добавила хирург.Еще один спикер Марина Петрий подробно рассказала о современных методах коррекции послеродовых растяжек (стрии). По ее словам, сочетание аппаратных и инъекционных методов терапии дают хороший эстетический результат. Специалист уверена, что "любой дефект не является проблемой, если ее можно решить в кабинете врача косметолога или пластического хирурга".Анна Безбородова, представившая доклад о гиперпигментации, напомнила о том, как в Эпоху Возрождения женщины в погоне за благородной белизной лица использовали свинцовые белила и затягивали талию в жесткий корсет, нарушающий кровообращение. "Красота больше не требует жертв, красота требует комплексного подхода", — резюмировала спикер, подчеркнув, что современные стандарты красоты в первую очередь связаны со здоровым внешним видом.

https://na.ria.ru/20230905/khirurgi-1894156145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, общество, наталья мантурова, здоровье, социальный навигатор, пластическая хирургия, медицина красоты, рак груди