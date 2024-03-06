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"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии - РИА Новости, 06.03.2024
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09:00 06.03.2024 (обновлено: 10:17 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/zdorove-1931273138.html
"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии
"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии - РИА Новости, 06.03.2024
"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии
Красота больше не требует жертв, она требует комплексного подхода. К такому выводу пришли участники Дискуссионного клуба им. В.Г. Змазовой "Красота в женских... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:00
2024-03-06T10:17
россия
москва
общество
наталья мантурова
здоровье
социальный навигатор
пластическая хирургия
медицина красоты
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Красота больше не требует жертв, она требует комплексного подхода. К такому выводу пришли участники Дискуссионного клуба им. В.Г. Змазовой "Красота в женских руках", заседание которого состоялось в МИА "Россия сегодня". Мероприятие проводится ежегодно накануне 8 марта.В этом году перед известными пластическими хирургами и косметологами выступили начинающие специалисты индустрии красоты. Главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова подчеркнула, что "мэтры искренне рады за своих учениц, которые в докладах объединили профессионализм и научность, наглядно продемонстрировав красоту результатов".Начинающий пластический хирург Дарья Киселева рассказала о современных тенденциях в реконструктивной хирургии молочной железы. В частности, речь шла об использовании лоскутов кожи с других участков тела пациента. По ее оценкам, эстетика в реконструктивной хирургии шагнула так далеко, что пациентки, пережившие рак молочной железы, могут после реконструктивной операции выглядеть даже лучше, чем до лечения заболевания.Другой молодой хирург Ульяна Готовцева рассказала историю одной пациентки с выраженной многолетней ринофимой (доброкачественное опухолевидное образование кожи носа, характеризующиеся разрастанием соединительной ткани, кровеносных сосудов и сальных желез, что приводит к обезображиванию формы носа).&quot;Новообразование затронуло не только нос, но и щеки. Сложнейшая операция была проведена в два этапа: сначала хирурги удалили образования с щек, затем убрали нарост с носа&quot;, — отметила спикер, подчеркнув, что пластическим хирургам удалось добиться полного преображения пациентки. &quot;Ее жизнь разделилась на &quot;до&quot; и &quot;после&quot;, — добавила хирург.Еще один спикер Марина Петрий подробно рассказала о современных методах коррекции послеродовых растяжек (стрии). По ее словам, сочетание аппаратных и инъекционных методов терапии дают хороший эстетический результат. Специалист уверена, что "любой дефект не является проблемой, если ее можно решить в кабинете врача косметолога или пластического хирурга".Анна Безбородова, представившая доклад о гиперпигментации, напомнила о том, как в Эпоху Возрождения женщины в погоне за благородной белизной лица использовали свинцовые белила и затягивали талию в жесткий корсет, нарушающий кровообращение. "Красота больше не требует жертв, красота требует комплексного подхода", — резюмировала спикер, подчеркнув, что современные стандарты красоты в первую очередь связаны со здоровым внешним видом.
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россия, москва, общество, наталья мантурова, здоровье, социальный навигатор, пластическая хирургия, медицина красоты, рак груди
Россия, Москва, Общество, Наталья Мантурова, Здоровье, Социальный навигатор, пластическая хирургия, Медицина красоты, Рак груди

"Красота не требует жертв". В Москве обсудили тренды пластической хирургии

© Fotolia / Syda ProductionsПластическая хирургия
Пластическая хирургия - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Красота больше не требует жертв, она требует комплексного подхода. К такому выводу пришли участники Дискуссионного клуба им. В.Г. Змазовой "Красота в женских руках", заседание которого состоялось в МИА "Россия сегодня". Мероприятие проводится ежегодно накануне 8 марта.
В этом году перед известными пластическими хирургами и косметологами выступили начинающие специалисты индустрии красоты. Главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова подчеркнула, что "мэтры искренне рады за своих учениц, которые в докладах объединили профессионализм и научность, наглядно продемонстрировав красоту результатов".
© РИА Новости / Мария ДевахинаГлавный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова
Главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова
Начинающий пластический хирург Дарья Киселева рассказала о современных тенденциях в реконструктивной хирургии молочной железы. В частности, речь шла об использовании лоскутов кожи с других участков тела пациента. По ее оценкам, эстетика в реконструктивной хирургии шагнула так далеко, что пациентки, пережившие рак молочной железы, могут после реконструктивной операции выглядеть даже лучше, чем до лечения заболевания.
Другой молодой хирург Ульяна Готовцева рассказала историю одной пациентки с выраженной многолетней ринофимой (доброкачественное опухолевидное образование кожи носа, характеризующиеся разрастанием соединительной ткани, кровеносных сосудов и сальных желез, что приводит к обезображиванию формы носа).
«

"Новообразование затронуло не только нос, но и щеки. Сложнейшая операция была проведена в два этапа: сначала хирурги удалили образования с щек, затем убрали нарост с носа", — отметила спикер, подчеркнув, что пластическим хирургам удалось добиться полного преображения пациентки. "Ее жизнь разделилась на "до" и "после", — добавила хирург.

© РИА Новости / Мария ДевахинаНачинающий пластический хирург Дарья Киселева
Начинающий пластический хирург Дарья Киселева
Начинающий пластический хирург Дарья Киселева
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаМолодой хирург Ульяна Готовцева
Молодой хирург Ульяна Готовцева
Молодой хирург Ульяна Готовцева
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаМарина Петрий
Марина Петрий
Марина Петрий
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
© РИА Новости / Виталий БелоусовАнна Безбородова
Анна Безбородова
Анна Безбородова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 4
Начинающий пластический хирург Дарья Киселева
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
Молодой хирург Ульяна Готовцева
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
Марина Петрий
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
Анна Безбородова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 4
Еще один спикер Марина Петрий подробно рассказала о современных методах коррекции послеродовых растяжек (стрии). По ее словам, сочетание аппаратных и инъекционных методов терапии дают хороший эстетический результат. Специалист уверена, что "любой дефект не является проблемой, если ее можно решить в кабинете врача косметолога или пластического хирурга".
Анна Безбородова, представившая доклад о гиперпигментации, напомнила о том, как в Эпоху Возрождения женщины в погоне за благородной белизной лица использовали свинцовые белила и затягивали талию в жесткий корсет, нарушающий кровообращение. "Красота больше не требует жертв, красота требует комплексного подхода", — резюмировала спикер, подчеркнув, что современные стандарты красоты в первую очередь связаны со здоровым внешним видом.
Пластическая хирургия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В России увеличили сроки обучения пластических хирургов
5 сентября 2023, 09:00
 
РоссияМоскваОбществоНаталья МантуроваЗдоровьеСоциальный навигаторпластическая хирургияМедицина красотыРак груди
 
 
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