https://ria.ru/20240306/zavod-1931453022.html

Гладков и Путин по видеосвязи запустили завод белков в Белгородской области

Гладков и Путин по видеосвязи запустили завод белков в Белгородской области - РИА Новости, 06.03.2024

Гладков и Путин по видеосвязи запустили завод белков в Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Вячеслав Гладков во вторник в режиме видеоконференцсвязи дали старт работе нового завода по производству функциональных РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:39

2024-03-06T13:39

2024-03-06T13:39

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и губернатор Вячеслав Гладков во вторник в режиме видеоконференцсвязи дали старт работе нового завода по производству функциональных белков и растительных волокон в Алексеевке Белгородской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. "Глава государства Владимир Путин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор ГК "ЭФКО" Евгений Ляшенко в режиме видеоконференцсвязи дали старт работе нового завода по производству функциональных белков и пищевых волокон в Алексеевке", - говорится в сообщении. Сообщается, что во вторник в трех регионах открылись новые предприятия по производству продуктов питания, удобрений, компонентов для перерабатывающей промышленности. Основной продукцией нового производства в Белгородской области ГК "ЭФКО" будут соевые изоляты и концентраты, а также растительная клетчатка. Они предназначены для использования в мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности. Также эти ингредиенты являются основой диетического и спортивного питания. Инвестиции в новый проект ГК "ЭФКО" в Алексеевском округе составили порядка 3,5 миллиарда рублей. Первая очередь нового завода будет выпускать около 5 тысяч тонн продукции в год, и в ближайшие годы предприятие полностью закроет потребность в пищевых волокнах отечественным продуктом. "Для нас, как для приграничного региона, сегодня особенно важно сохранять уверенный курс на развитие наших производств и создание новых рабочих мест. Мы хотим, чтобы наши предприятия не просто сохранили свою работу, а чтобы они росли и расширялись. Новый завод ГК "ЭФКО" – это не только импортозамещение и существенные налоговые отчисления в областной бюджет, но и дополнительно свыше 130 рабочих мест", - доложил главе государства Гладков. Губернатор Белгородской области особо подчеркнул, что именно в Алексеевском городском округе 195 лет назад русский крестьянин Даниил Бокарев изобрел уникальный способ получения масла из семян подсолнечника – создание первого маслобойного производства в России. Но если раньше отходы от производства отдавались на корм животным, то сегодня они являются основным сырьём для нового завода. "Пищевые волокна и белок – эффективный продукт, который конкурирует с мировыми аналогами. Надеемся, что наша компания будет не только лидером отечественной масло-жировой продукции, но и одним из мировых лидеров", – заявил Гладков. Как отметил Ляшенко, технология производства разрабатывалась в инновационном центре совместно с российскими учёными. Новый завод построили буквально за год с привлечением льготных инвесткредитов Россельхозбанка. Поддержку предприятие получило в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Совокупные мощности всех восьми заводов превышают 4,5 млн тонн в год. Путин поблагодарил губернатора Гладкова за поддержку проектов ГК "ЭФКО" и пожелал предприятию успехов. ЭФКО – крупнейший производитель продуктов питания в России. Специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов и кетчупов.

https://ria.ru/20240305/putin-1931298889.html

https://ria.ru/20240227/gladkov-1929790218.html

https://ria.ru/20240205/posevnaya-1925522152.html

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Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, россия, технологии