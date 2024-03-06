https://ria.ru/20240306/zavod-1931440749.html

Завод по глубокой переработке молока построят в Кузбассе

Завод по глубокой переработке молока построят в Кузбассе - РИА Новости, 06.03.2024

Завод по глубокой переработке молока построят в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт строительству завода по глубокой переработке молока в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:04

2024-03-06T13:04

2024-03-06T13:04

кемеровская область

сергей цивилев

россия

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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт строительству завода по глубокой переработке молока в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в закладке фундамента нового завода в Топкинском округе. Он будет перерабатывать до 180 тысяч тонн молока и 10 тысяч тонн сыворотки в год. Выпуск продукции планируется начать в 2028 году", – говорится в сообщении. Уточняется, что при реализации проекта к 2030 году дополнительно создадут 1 тысячу новых рабочих мест. "На встрече с представителями агропромышленного комплекса президент России Владимир Путин отметил, что отрасль развивается хорошими темпами. Если в 2000 году страна зависела от импортеров продуктов питания почти по всем основным компонентам и направлениям, то сейчас такой зависимости практически не существует. Россия обеспечивает себя и экспортирует продукцию. Это результат масштабной поддержки, которую государство оказывает предприятиям АПК. В Кузбассе сельское хозяйство также активно развивается. Мы создаем новые предприятия этого сектора, в частности, заводы по глубокой переработке молока. Это стратегически значимое направление, которое направлено на безотходное производство: все компоненты молока используются для выпуска готовой продукции, в том числе в оборот вовлечена побочная продукция — молочная сыворотка, негативно влияющая на экологию", — отметил Сергей Цивилев. Подчеркивается, что реализация проекта будет способствовать увеличению объемов производства молока в регионе. Производство продуктов глубокой переработки молока составит 19,1 тысячи тонн — это казеин, лактоза и другие продукты. Они используются в детском питании при производстве заменителей грудного молока, что особенно важно для формирования продовольственной безопасности страны и здоровья населения. Также во время рабочей поездки в Чебулинский округ Сергей Цивилев проинспектировал ход работ на стройплощадке животноводческого комплекса на 2400 коров и 2800 голов молодняка, старт строительству которого дал в мае прошлого года. "Когда мы забивали первую сваю, здесь было чистое поле. Сегодня масштаб выполненных работ — это подвиг со стороны проектировщиков и строителей, сотрудников предприятия. Здесь уже находятся коровы, родилось 24 теленка. Цикл запущен, идет процесс пуско-наладки автоматики и всего производства. Здесь много молодежи, у предприятия отдельная программа целевого обучения и привлечения молодых специалистов. На современном предприятии будут работать высококлассные специалисты", — отметил Сергей Цивилев. В чебулинском комплексе уже возведены помещения коровника и телятника, запущен административно-бытовой блок. Через месяц планируется запустить доильно-молочный блок. В течение года будут возведены еще 3 строения для содержания животных. В Кузбассе будут построены еще четыре таких животноводческих комплекса на 2400 голов каждый. Кроме того, планируется возвести два комплекса на 8200 коров каждый. Первый из них начнут строить в мае в Кемеровском округе. Комплекс рассчитан на производство 22 тысяч тонн молока в год. Его запуск позволит Кузбассу снизить зависимость от поставок молока из других субъектов. Животноводческий комплекс — совместный проект правительства Кузбасса и бизнеса. Для его возведения выделены субсидии на капитальные вложения из бюджетов всех уровней. Предусмотрено субсидирование до 50% затрат на приобретение племенных животных из регионального бюджета. Общий объем инвестиций в создание комплекса — 4,5 млрд рублей. Программа развития молочного производства, в рамках которой были пересмотрены подходы к поддержке инвестиционных проектов, предусматривает достижение к 2035 году самообеспеченности региона молочной продукцией на 80%.

https://ria.ru/20240228/kemerovo-1929947844.html

https://ria.ru/20240226/tsivilev-1929532948.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, сергей цивилев, россия