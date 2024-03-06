https://ria.ru/20240306/zaes-1931477806.html

Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС

Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2024

Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС

Россия регулярно передает МАГАТЭ информацию о попытках украинских сил атаковать Запорожскую АЭС, организация видит ситуацию на земле и должна обратить внимание... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:50

2024-03-06T14:50

2024-03-06T14:50

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия регулярно передает МАГАТЭ информацию о попытках украинских сил атаковать Запорожскую АЭС, организация видит ситуацию на земле и должна обратить внимание на безответственные действия Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед встречей Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики. "Каждый раз мы предоставляем информация в МАГАТЭ, и у МАГАТЭ есть свои люди на земле там, и они видят своими глазами, откуда идут удары и насколько они опасны. Дело в том, что МАГАТЭ видит на земле ситуацию де-факто. Поэтому каждый раз мы используем такие контакты, чтобы обратить внимание МАГАТЭ на то, что они должны передать украинской стороне (требования) отказаться от такой практики и обратить внимание мирового сообщества на потенциальную опасность в плане ядерной безопасности, которые такие безответственные действия могут привести", - сказал Песков на полях Всемирного молодежного форума. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, украина