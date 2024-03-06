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Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/zaes-1931477806.html
Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС
Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2024
Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС
Россия регулярно передает МАГАТЭ информацию о попытках украинских сил атаковать Запорожскую АЭС, организация видит ситуацию на земле и должна обратить внимание... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:50
2024-03-06T14:50
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия регулярно передает МАГАТЭ информацию о попытках украинских сил атаковать Запорожскую АЭС, организация видит ситуацию на земле и должна обратить внимание на безответственные действия Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед встречей Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики. "Каждый раз мы предоставляем информация в МАГАТЭ, и у МАГАТЭ есть свои люди на земле там, и они видят своими глазами, откуда идут удары и насколько они опасны. Дело в том, что МАГАТЭ видит на земле ситуацию де-факто. Поэтому каждый раз мы используем такие контакты, чтобы обратить внимание МАГАТЭ на то, что они должны передать украинской стороне (требования) отказаться от такой практики и обратить внимание мирового сообщества на потенциальную опасность в плане ядерной безопасности, которые такие безответственные действия могут привести", - сказал Песков на полях Всемирного молодежного форума. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Украина
Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС

Песков: Россия регулярно сообщает МАГАТЭ о попытках Украины атаковать ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия регулярно передает МАГАТЭ информацию о попытках украинских сил атаковать Запорожскую АЭС, организация видит ситуацию на земле и должна обратить внимание на безответственные действия Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед встречей Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики.
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"Каждый раз мы предоставляем информация в МАГАТЭ, и у МАГАТЭ есть свои люди на земле там, и они видят своими глазами, откуда идут удары и насколько они опасны. Дело в том, что МАГАТЭ видит на земле ситуацию де-факто. Поэтому каждый раз мы используем такие контакты, чтобы обратить внимание МАГАТЭ на то, что они должны передать украинской стороне (требования) отказаться от такой практики и обратить внимание мирового сообщества на потенциальную опасность в плане ядерной безопасности, которые такие безответственные действия могут привести", - сказал Песков на полях Всемирного молодежного форума.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьУкраина
 
 
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