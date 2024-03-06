Песков призвал МАГАТЭ обратить внимание на безответственность Киева к ЗАЭС
Песков: Россия регулярно сообщает МАГАТЭ о попытках Украины атаковать ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия регулярно передает МАГАТЭ информацию о попытках украинских сил атаковать Запорожскую АЭС, организация видит ситуацию на земле и должна обратить внимание на безответственные действия Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед встречей Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики.
"Каждый раз мы предоставляем информация в МАГАТЭ, и у МАГАТЭ есть свои люди на земле там, и они видят своими глазами, откуда идут удары и насколько они опасны. Дело в том, что МАГАТЭ видит на земле ситуацию де-факто. Поэтому каждый раз мы используем такие контакты, чтобы обратить внимание МАГАТЭ на то, что они должны передать украинской стороне (требования) отказаться от такой практики и обратить внимание мирового сообщества на потенциальную опасность в плане ядерной безопасности, которые такие безответственные действия могут привести", - сказал Песков на полях Всемирного молодежного форума.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.