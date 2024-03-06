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Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре - РИА Новости, 06.03.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:59 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/yugra-1931396169.html
Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре
Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре - РИА Новости, 06.03.2024
Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре
Федеральный молодежный образовательный центр по добровольчеству и волонтерству "Добрино" начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 13 марта,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:59
2024-03-06T10:59
ханты-мансийский автономный округ
югра
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Федеральный молодежный образовательный центр по добровольчеству и волонтерству "Добрино" начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 13 марта, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова. Ранее Югра стала победителем Всероссийского конкурса Росмолодежи по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ. "Наш регион стал победителем в направлении "Добровольчество и волонтерство". Уже с 13 марта мы запускаем этот проект. Он построен на образовательном подходе. Мы даем возможность молодым людям со всей страны, чтобы зародилась идея, чтобы на основании этой идеи был разработан проект. Мы будем сопровождать этот проект до получения результата. Этот проект называется "Добрино", по наименованию места, где сформирована площадка", - сказала Комарова. Она отметила, что Югра осознает ответственность за то, что первой из регионов создает подобный центр, опыт работы которого будет передан другим субъектам РФ. По данным департамента внутренней политики региона, в задачи центра "Добрино" входит повышение уровня компетенций лидеров и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с молодежью. Принять участие в первой трехдневной программе "Горизонты устойчивости" смогут руководители НКО, ресурсных центров, общественных проектов или волонтерских отрядов Урала. Планируется, что к концу 2026 года участниками образовательных программ и мероприятий федерального молодежного центра "Добрино" станут 10,3 тысячи молодых людей со всей страны.
https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html
https://ria.ru/20240228/zhile-1930082353.html
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югра, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Югра, Наталья Комарова

Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре

© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Федеральный молодежный образовательный центр по добровольчеству и волонтерству "Добрино" начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 13 марта, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова.
Ранее Югра стала победителем Всероссийского конкурса Росмолодежи по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ.
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"Наш регион стал победителем в направлении "Добровольчество и волонтерство". Уже с 13 марта мы запускаем этот проект. Он построен на образовательном подходе. Мы даем возможность молодым людям со всей страны, чтобы зародилась идея, чтобы на основании этой идеи был разработан проект. Мы будем сопровождать этот проект до получения результата. Этот проект называется "Добрино", по наименованию места, где сформирована площадка", - сказала Комарова.
Она отметила, что Югра осознает ответственность за то, что первой из регионов создает подобный центр, опыт работы которого будет передан другим субъектам РФ.
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По данным департамента внутренней политики региона, в задачи центра "Добрино" входит повышение уровня компетенций лидеров и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с молодежью. Принять участие в первой трехдневной программе "Горизонты устойчивости" смогут руководители НКО, ресурсных центров, общественных проектов или волонтерских отрядов Урала.
Планируется, что к концу 2026 года участниками образовательных программ и мероприятий федерального молодежного центра "Добрино" станут 10,3 тысячи молодых людей со всей страны.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЮграНаталья Комарова
 
 
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