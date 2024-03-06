https://ria.ru/20240306/yugra-1931396169.html

Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре

Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре - РИА Новости, 06.03.2024

Федеральный молодежный образовательный центр "Добрино" откроют в Югре

Федеральный молодежный образовательный центр по добровольчеству и волонтерству "Добрино" начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 13 марта,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:59

2024-03-06T10:59

2024-03-06T10:59

ханты-мансийский автономный округ

югра

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Федеральный молодежный образовательный центр по добровольчеству и волонтерству "Добрино" начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 13 марта, сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова. Ранее Югра стала победителем Всероссийского конкурса Росмолодежи по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ. "Наш регион стал победителем в направлении "Добровольчество и волонтерство". Уже с 13 марта мы запускаем этот проект. Он построен на образовательном подходе. Мы даем возможность молодым людям со всей страны, чтобы зародилась идея, чтобы на основании этой идеи был разработан проект. Мы будем сопровождать этот проект до получения результата. Этот проект называется "Добрино", по наименованию места, где сформирована площадка", - сказала Комарова. Она отметила, что Югра осознает ответственность за то, что первой из регионов создает подобный центр, опыт работы которого будет передан другим субъектам РФ. По данным департамента внутренней политики региона, в задачи центра "Добрино" входит повышение уровня компетенций лидеров и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с молодежью. Принять участие в первой трехдневной программе "Горизонты устойчивости" смогут руководители НКО, ресурсных центров, общественных проектов или волонтерских отрядов Урала. Планируется, что к концу 2026 года участниками образовательных программ и мероприятий федерального молодежного центра "Добрино" станут 10,3 тысячи молодых людей со всей страны.

https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html

https://ria.ru/20240228/zhile-1930082353.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

югра, наталья комарова