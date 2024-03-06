Шагал, Альтман и Штеренберг: еврейский авангард на выставке в Москве

В фокусе внимания кураторов выставки — один из наиболее ярких периодов в культуре российских евреев, когда после отмены черты оседлости талантливые художники и литераторы устремились в Москву и Петроград.
В фокусе внимания кураторов выставки — один из наиболее ярких периодов в культуре российских евреев, когда после отмены черты оседлости талантливые художники и литераторы устремились в Москву и Петроград.
В экспозиции — более 100 живописных и графических работ Марка Шагала, Натана Альтмана, Давида Штеренберга, Эль Лисицкого, Роберта Фалька, Иосифа Чайкова, Александра Тышлера, Соломона Никритина, Якова Паина, Ниссона Шифрина, Иссахара Бер Рыбака и других.
В экспозиции — более 100 живописных и графических работ Марка Шагала, Натана Альтмана, Давида Штеренберга, Эль Лисицкого, Роберта Фалька, Иосифа Чайкова, Александра Тышлера, Соломона Никритина, Якова Паина, Ниссона Шифрина, Иссахара Бер Рыбака и других.
Проект показывает эволюцию еврейского искусства в России — от актуализации, адаптации его манеры и стилизации мотивов до авангарда.
Проект показывает эволюцию еврейского искусства в России — от актуализации, адаптации его манеры и стилизации мотивов до авангарда.
Крупнейшими экспериментальными площадками нового еврейского искусства были национальные театры, прежде всего Московский государственный еврейский камерный театр (ГОСЕТ), с которым сотрудничали Абрам Эфрос, Алексей Грановский, Иехезкиель Добрушин, Соломон Михоэлс и Марк Шагал.
Театральные композиции Шагала, по многим свидетельствам, влияли и на стиль игры актеров.
Крупнейшими экспериментальными площадками нового еврейского искусства были национальные театры, прежде всего Московский государственный еврейский камерный театр (ГОСЕТ), с которым сотрудничали Абрам Эфрос, Алексей Грановский, Иехезкиель Добрушин, Соломон Михоэлс и Марк Шагал.
Театральные композиции Шагала, по многим свидетельствам, влияли и на стиль игры актеров.
Представленный на выставке цикл произведений "Введение в еврейский театр" — одна из бесспорных вершин творчества Шагала. В этот же раздел вошли работы Александра Тышлера и Марка Эпштейна, сотрудничавших с театральной студией "Культур-Лига".
Представленный на выставке цикл произведений "Введение в еврейский театр" — одна из бесспорных вершин творчества Шагала. В этот же раздел вошли работы Александра Тышлера и Марка Эпштейна, сотрудничавших с театральной студией "Культур-Лига".
Значимыми этапами в формировании еврейского авангарда стали московские выставки в 1917-м, 1918-м и 1922-м. В залах музея реконструировали экспозицию 1922 года с произведениями Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга.
По мнению кураторов проекта, именно это историческое событие можно считать высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом.
Значимыми этапами в формировании еврейского авангарда стали московские выставки в 1917-м, 1918-м и 1922-м. В залах музея реконструировали экспозицию 1922 года с произведениями Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга.
По мнению кураторов проекта, именно это историческое событие можно считать высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом.
Отдельный зал посвящен творчеству художников 1920-х: от смелых кубистических композиций Александра Лабаса, цветодинамических конструкций Александра Тышлера, аналитической скульптуры Иосифа Чайкова и супрематических проунов ("проект утверждения нового") Элиэзера Лисицкого до постепенного затухания авангардных тенденций и интеграции еврейского искусства в контекст советского "большого стиля".
Отдельный зал посвящен творчеству художников 1920-х: от смелых кубистических композиций Александра Лабаса, цветодинамических конструкций Александра Тышлера, аналитической скульптуры Иосифа Чайкова и супрематических проунов ("проект утверждения нового") Элиэзера Лисицкого до постепенного затухания авангардных тенденций и интеграции еврейского искусства в контекст советского "большого стиля".
В экспозицию вошли работы из собраний Пушкинского музея, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея истории евреев в России, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств, а также из частных коллекций.
Выставка продлится до 9 июня.
В экспозицию вошли работы из собраний Пушкинского музея, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея истории евреев в России, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств, а также из частных коллекций.
Выставка продлится до 9 июня.