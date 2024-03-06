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Шагал, Альтман и Штеренберг: еврейский авангард на выставке в Москве - РИА Новости, 06.03.2024
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Культура
 
12:24 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vystavka-1931413718.html
Шагал, Альтман и Штеренберг: еврейский авангард на выставке в Москве
Шагал, Альтман и Штеренберг: еврейский авангард на выставке в Москве - РИА Новости, 06.03.2024
Шагал, Альтман и Штеренберг: еврейский авангард на выставке в Москве
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие". О ее концепции и экспонатах — в фотоленте РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:24
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фото
фото - культура
москва
петроград
марк шагал
русский музей
третьяковская галерея
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие". О ее концепции и экспонатах — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Фото - Культура, Москва, Петроград, Марк Шагал, Русский музей, Третьяковская галерея, ГМИИ (Пушкинский музей) , Культура
Шагал, Альтман и Штеренберг: еврейский авангард на выставке в Москве

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие". О ее концепции и экспонатах — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В фокусе внимания кураторов выставки — один из наиболее ярких периодов в культуре российских евреев, когда после отмены черты оседлости талантливые художники и литераторы устремились в Москву и Петроград.

Посетительница в зале Марка Шагала - части выставки Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В фокусе внимания кураторов выставки — один из наиболее ярких периодов в культуре российских евреев, когда после отмены черты оседлости талантливые художники и литераторы устремились в Москву и Петроград.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В экспозиции — более 100 живописных и графических работ Марка Шагала, Натана Альтмана, Давида Штеренберга, Эль Лисицкого, Роберта Фалька, Иосифа Чайкова, Александра Тышлера, Соломона Никритина, Якова Паина, Ниссона Шифрина, Иссахара Бер Рыбака и других.

Куратор Мария Гадас проводит экскурсию по выставке Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В экспозиции — более 100 живописных и графических работ Марка Шагала, Натана Альтмана, Давида Штеренберга, Эль Лисицкого, Роберта Фалька, Иосифа Чайкова, Александра Тышлера, Соломона Никритина, Якова Паина, Ниссона Шифрина, Иссахара Бер Рыбака и других.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Проект показывает эволюцию еврейского искусства в России — от актуализации, адаптации его манеры и стилизации мотивов до авангарда.

Посетительница фотографирует в зале Марка Шагала - части выставки Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Проект показывает эволюцию еврейского искусства в России — от актуализации, адаптации его манеры и стилизации мотивов до авангарда.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Крупнейшими экспериментальными площадками нового еврейского искусства были национальные театры, прежде всего Московский государственный еврейский камерный театр (ГОСЕТ), с которым сотрудничали Абрам Эфрос, Алексей Грановский, Иехезкиель Добрушин, Соломон Михоэлс и Марк Шагал.

Театральные композиции Шагала, по многим свидетельствам, влияли и на стиль игры актеров.

Посетитель на выставке Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Крупнейшими экспериментальными площадками нового еврейского искусства были национальные театры, прежде всего Московский государственный еврейский камерный театр (ГОСЕТ), с которым сотрудничали Абрам Эфрос, Алексей Грановский, Иехезкиель Добрушин, Соломон Михоэлс и Марк Шагал.

Театральные композиции Шагала, по многим свидетельствам, влияли и на стиль игры актеров.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Представленный на выставке цикл произведений "Введение в еврейский театр" — одна из бесспорных вершин творчества Шагала. В этот же раздел вошли работы Александра Тышлера и Марка Эпштейна, сотрудничавших с театральной студией "Культур-Лига".

Зал Марка Шагала - часть выставки Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Представленный на выставке цикл произведений "Введение в еврейский театр" — одна из бесспорных вершин творчества Шагала. В этот же раздел вошли работы Александра Тышлера и Марка Эпштейна, сотрудничавших с театральной студией "Культур-Лига".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Значимыми этапами в формировании еврейского авангарда стали московские выставки в 1917-м, 1918-м и 1922-м. В залах музея реконструировали экспозицию 1922 года с произведениями Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга.

По мнению кураторов проекта, именно это историческое событие можно считать высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом.

Экспонат выставки Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Значимыми этапами в формировании еврейского авангарда стали московские выставки в 1917-м, 1918-м и 1922-м. В залах музея реконструировали экспозицию 1922 года с произведениями Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга.

По мнению кураторов проекта, именно это историческое событие можно считать высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Отдельный зал посвящен творчеству художников 1920-х: от смелых кубистических композиций Александра Лабаса, цветодинамических конструкций Александра Тышлера, аналитической скульптуры Иосифа Чайкова и супрематических проунов ("проект утверждения нового") Элиэзера Лисицкого до постепенного затухания авангардных тенденций и интеграции еврейского искусства в контекст советского "большого стиля".

Зал выставки Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Отдельный зал посвящен творчеству художников 1920-х: от смелых кубистических композиций Александра Лабаса, цветодинамических конструкций Александра Тышлера, аналитической скульптуры Иосифа Чайкова и супрематических проунов ("проект утверждения нового") Элиэзера Лисицкого до постепенного затухания авангардных тенденций и интеграции еврейского искусства в контекст советского "большого стиля".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В экспозицию вошли работы из собраний Пушкинского музея, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея истории евреев в России, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств, а также из частных коллекций.

Выставка продлится до 9 июня.

Зал выставки Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В экспозицию вошли работы из собраний Пушкинского музея, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея истории евреев в России, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств, а также из частных коллекций.

Выставка продлится до 9 июня.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 8
 
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