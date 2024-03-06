Шагал, Альтман и Штеренберг: еврейский авангард на выставке в Москве

Значимыми этапами в формировании еврейского авангарда стали московские выставки в 1917-м, 1918-м и 1922-м. В залах музея реконструировали экспозицию 1922 года с произведениями Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга.

По мнению кураторов проекта, именно это историческое событие можно считать высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом.