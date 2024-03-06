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Попытки вмешательства в выборы обречены на провал, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2024
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11:59 06.03.2024
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Попытки вмешательства в выборы обречены на провал, заявила Захарова
Попытки вмешательства в выборы обречены на провал, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2024
Попытки вмешательства в выборы обречены на провал, заявила Захарова
Попытки вмешательства в российские выборы аукнутся тем, кто будет пытаться их совершать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:59
2024-03-06T11:59
выборы президента россии — 2024
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мария захарова
выборы президента рф
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политика
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Попытки вмешательства в российские выборы аукнутся тем, кто будет пытаться их совершать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в частности в процесс проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а во-вторых, аукнутся им. Потому что история всё помнит", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что МИД РФ будет делать все возможное для организации голосования за рубежом на выборах российского президента.
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россия, мария захарова, выборы президента рф, федеральная территория "сириус", политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выборы президента России — 2024, Россия, Мария Захарова, Выборы президента РФ, Федеральная территория "Сириус", Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Попытки вмешательства в выборы обречены на провал, заявила Захарова

Захарова: попытки вмешательства в выборы в РФ обречены и аукнутся их инициаторам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Попытки вмешательства в российские выборы аукнутся тем, кто будет пытаться их совершать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в частности в процесс проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а во-вторых, аукнутся им. Потому что история всё помнит", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она подчеркнула, что МИД РФ будет делать все возможное для организации голосования за рубежом на выборах российского президента.
 
Выборы президента России — 2024РоссияМария ЗахароваВыборы президента РФФедеральная территория "Сириус"ПолитикаВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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