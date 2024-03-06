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МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом

МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024

МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом

В России фиксируют растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:44

2024-03-06T11:44

2024-03-06T11:57

выборы президента россии — 2024

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

всемирный фестиваль молодежи — 2024

выборы президента рф

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. В России фиксируют растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В российских загранучреждениях продолжается работа по усилению безопасности участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление", - сказала Захарова.

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, всемирный фестиваль молодежи — 2024, выборы президента рф, федеральная территория "сириус"