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МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:44 06.03.2024 (обновлено: 11:57 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vybory-1931414532.html
МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом
МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024
МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом
В России фиксируют растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:44
2024-03-06T11:57
выборы президента россии — 2024
россия
в мире
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мария захарова
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. В России фиксируют растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В российских загранучреждениях продолжается работа по усилению безопасности участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление", - сказала Захарова.
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МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом

МИД: РФ фиксирует большое число призывов к срыву выборов президента за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. В России фиксируют растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В российских загранучреждениях продолжается работа по усилению безопасности участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление", - сказала Захарова.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВсемирный фестиваль молодежи — 2024Выборы президента РФФедеральная территория "Сириус"
 
 
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