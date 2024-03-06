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МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом
МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024
МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом
В России фиксируют растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:44
2024-03-06T11:44
2024-03-06T11:57
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. В России фиксируют растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ за рубежом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В российских загранучреждениях продолжается работа по усилению безопасности участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление", - сказала Захарова.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, всемирный фестиваль молодежи — 2024, выборы президента рф, федеральная территория "сириус"
Выборы президента России — 2024, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Выборы президента РФ, Федеральная территория "Сириус"
МИД сообщил о росте числа призывов к срыву выборов президента за рубежом
МИД: РФ фиксирует большое число призывов к срыву выборов президента за рубежом