По льду на снегоходе. Как проходит досрочное голосование в Тыве

Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование.
Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование.
Его проводят в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.
Его проводят в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.
За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.
За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.
Старообрядец Иван Колегов принимает участие в голосовании на окраине села Эржей.
Старообрядец Иван Колегов принимает участие в голосовании на окраине села Эржей.
Досрочно уже проголосовали почти 740 тысяч человек.
Досрочно уже проголосовали почти 740 тысяч человек.
Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования в труднодоступной местности по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей).
Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования в труднодоступной местности по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей).
Для голосования на участках по месту нахождения пришло два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений.
Для голосования на участках по месту нахождения пришло два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений.
Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта.
Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта.