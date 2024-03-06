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По льду на снегоходе. Как проходит досрочное голосование в Тыве - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:27 06.03.2024 (обновлено: 13:35 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vybory-1931402761.html
По льду на снегоходе. Как проходит досрочное голосование в Тыве
По льду на снегоходе. Как проходит досрочное голосование в Тыве - РИА Новости, 06.03.2024
По льду на снегоходе. Как проходит досрочное голосование в Тыве
В республике Тыва прошло досрочное голосование. Яркие моменты выборов президента России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:27
2024-03-06T13:35
фото
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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В республике Тыва прошло досрочное голосование. Яркие моменты выборов президента России — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, политика, россия
Фото, Выборы президента России — 2024, Политика, Россия

По льду на снегоходе. Как проходит досрочное голосование в Тыве

Читать ria.ru в
В республике Тыва прошло досрочное голосование. Яркие моменты выборов президента России — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование.

Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Его проводят в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.

Мужчина из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

Его проводят в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.

Женщина из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Старообрядец Иван Колегов принимает участие в голосовании на окраине села Эржей.

Старообрядец Иван Колегов принимает участие в досрочном голосовании на окраине села Эржей на берегу реки Каа-Хем, в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

Старообрядец Иван Колегов принимает участие в голосовании на окраине села Эржей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Досрочно уже проголосовали почти 740 тысяч человек.

Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

Досрочно уже проголосовали почти 740 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования в труднодоступной местности по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей).

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования в труднодоступной местности по льду реки Каа-Хем в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования в труднодоступной местности по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей).

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Для голосования на участках по месту нахождения пришло два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений.

Мужчина из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

Для голосования на участках по месту нахождения пришло два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта.

Женщина из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании на окраине села Эржей на берегу реки Каа-Хем, в Каа-Хемском кожууне в Республике Тыва

Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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8 из 8
 
Выборы президента России — 2024ФотоПолитикаРоссия
 
 
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