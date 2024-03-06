Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента
Балицкий: в Запорожской области готовы к провокациям Киева на выборах президента
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката
Мужчина с детьми у предвыборного плаката. Архивное фото
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Власти Запорожской области готовы к провокациям со стороны киевского режима во время президентских выборов, безопасность избирателей будет обеспечена, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий.
"Провокаций мы не то чтобы не опасаемся - мы к ним готовы. Мы провели уже в свое время референдум, местные выборы, поэтому мы полностью готовы к проведению президентских выборов", - заявил Балицкий РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи.
По его словам, все необходимое для обеспечения безопасности избирателей в регионе подготовлено.
"Все необходимые средства, которые должны обеспечить безопасность граждан, мы подготовили... Поэтому больших провокаций мы особо не ожидаем, противник сегодня уже гораздо слабей. У нас работают ФСБ, силовики, поэтому разгуляться никто им не даст. Но единичные провокации, не будем кривить душой, скажем о том, что это возможно. Но еще раз говорю - все устраним. И выборы пройдут в срок без нарушений", - подчеркнул губернатор.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.