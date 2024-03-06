https://ria.ru/20240306/vybory-1931382347.html

Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента

Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024

Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента

Власти Запорожской области готовы к провокациям со стороны киевского режима во время президентских выборов, безопасность избирателей будет обеспечена, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:15

2024-03-06T10:15

2024-03-06T10:15

выборы президента россии — 2024

политика

запорожская область

евгений балицкий

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Власти Запорожской области готовы к провокациям со стороны киевского режима во время президентских выборов, безопасность избирателей будет обеспечена, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. "Провокаций мы не то чтобы не опасаемся - мы к ним готовы. Мы провели уже в свое время референдум, местные выборы, поэтому мы полностью готовы к проведению президентских выборов", - заявил Балицкий РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, все необходимое для обеспечения безопасности избирателей в регионе подготовлено. "Все необходимые средства, которые должны обеспечить безопасность граждан, мы подготовили... Поэтому больших провокаций мы особо не ожидаем, противник сегодня уже гораздо слабей. У нас работают ФСБ, силовики, поэтому разгуляться никто им не даст. Но единичные провокации, не будем кривить душой, скажем о том, что это возможно. Но еще раз говорю - все устраним. И выборы пройдут в срок без нарушений", - подчеркнул губернатор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, запорожская область, евгений балицкий, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024