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Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:15 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vybory-1931382347.html
Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента
Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024
Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента
Власти Запорожской области готовы к провокациям со стороны киевского режима во время президентских выборов, безопасность избирателей будет обеспечена, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:15
2024-03-06T10:15
выборы президента россии — 2024
политика
запорожская область
евгений балицкий
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Власти Запорожской области готовы к провокациям со стороны киевского режима во время президентских выборов, безопасность избирателей будет обеспечена, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. "Провокаций мы не то чтобы не опасаемся - мы к ним готовы. Мы провели уже в свое время референдум, местные выборы, поэтому мы полностью готовы к проведению президентских выборов", - заявил Балицкий РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, все необходимое для обеспечения безопасности избирателей в регионе подготовлено. "Все необходимые средства, которые должны обеспечить безопасность граждан, мы подготовили... Поэтому больших провокаций мы особо не ожидаем, противник сегодня уже гораздо слабей. У нас работают ФСБ, силовики, поэтому разгуляться никто им не даст. Но единичные провокации, не будем кривить душой, скажем о том, что это возможно. Но еще раз говорю - все устраним. И выборы пройдут в срок без нарушений", - подчеркнул губернатор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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политика, запорожская область, евгений балицкий, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выборы президента России — 2024, Политика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Запорожские власти пообещали обеспечить безопасность на выборах президента

Балицкий: в Запорожской области готовы к провокациям Киева на выборах президента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката
Мужчина с детьми у предвыборного плаката - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина с детьми у предвыборного плаката. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Власти Запорожской области готовы к провокациям со стороны киевского режима во время президентских выборов, безопасность избирателей будет обеспечена, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий.
"Провокаций мы не то чтобы не опасаемся - мы к ним готовы. Мы провели уже в свое время референдум, местные выборы, поэтому мы полностью готовы к проведению президентских выборов", - заявил Балицкий РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи.
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
По его словам, все необходимое для обеспечения безопасности избирателей в регионе подготовлено.
"Все необходимые средства, которые должны обеспечить безопасность граждан, мы подготовили... Поэтому больших провокаций мы особо не ожидаем, противник сегодня уже гораздо слабей. У нас работают ФСБ, силовики, поэтому разгуляться никто им не даст. Но единичные провокации, не будем кривить душой, скажем о том, что это возможно. Но еще раз говорю - все устраним. И выборы пройдут в срок без нарушений", - подчеркнул губернатор.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЗапорожская областьЕвгений БалицкийФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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