https://ria.ru/20240306/vybory-1931358622.html

Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов

Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов - РИА Новости, 06.03.2024

Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов

Власти Донецкой Народной Республики ожидают провокаций со стороны Украины во время президентских выборов в России, но в целом все подготовительные мероприятия... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:55

2024-03-06T06:55

2024-03-06T06:55

донецкая народная республика

россия

украина

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

денис пушилин

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики ожидают провокаций со стороны Украины во время президентских выборов в России, но в целом все подготовительные мероприятия проработаны с Центризбиркомом, предприняты меры безопасности, заявил РИА Новости на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) глава ДНР Денис Пушилин. "Ожидаем ли провокации какие-либо со стороны вооруженных формирований Украины или же украинского режима в целом? Увы, ожидаем. Все инструкции по обеспечению безопасности есть и у представителей ЦИК, и этими инструкциями мы делимся в средствах массовой информации. Говорить, что мы имеем (дело) с каким-то вменяемым оппонентом, - нет. Настоящий враг, который, если у него будет возможность нанести какой-то ущерб, в том числе гражданскому населению, наносит этот ущерб. Поэтому, конечно, нужно быть аккуратными", - сказал Пушилин. Глава ДНР уточнил, что у республики четко выстроено взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, и все подготовительные мероприятия в целом не отличаются от этой работы в других регионах России, за исключением особого внимания безопасности. "Именно поэтому и предварительное голосование началось у нас 25 февраля. Как раз это для того, чтобы у людей из особо опасных, обстреливаемых районов была возможность отдать свой голос в рамках данных выборов. И, конечно же, это тоже элементы обеспечения безопасности", - пояснил Пушилин. Он отметил, что желание жителей ДНР отдать свой голос за будущее, каким они его видят, очень велико. "Это сопряжено еще и с эмоциональным фоном, потому что все-таки в первый раз мы участвуем в выборах президента нашей страны", - добавил глава ДНР. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/vybory-1931355848.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), денис пушилин