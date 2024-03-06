https://ria.ru/20240306/vybory-1931358622.html
Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов
Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов - РИА Новости, 06.03.2024
Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов
Власти Донецкой Народной Республики ожидают провокаций со стороны Украины во время президентских выборов в России, но в целом все подготовительные мероприятия... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:55
2024-03-06T06:55
2024-03-06T06:55
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики ожидают провокаций со стороны Украины во время президентских выборов в России, но в целом все подготовительные мероприятия проработаны с Центризбиркомом, предприняты меры безопасности, заявил РИА Новости на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) глава ДНР Денис Пушилин. "Ожидаем ли провокации какие-либо со стороны вооруженных формирований Украины или же украинского режима в целом? Увы, ожидаем. Все инструкции по обеспечению безопасности есть и у представителей ЦИК, и этими инструкциями мы делимся в средствах массовой информации. Говорить, что мы имеем (дело) с каким-то вменяемым оппонентом, - нет. Настоящий враг, который, если у него будет возможность нанести какой-то ущерб, в том числе гражданскому населению, наносит этот ущерб. Поэтому, конечно, нужно быть аккуратными", - сказал Пушилин. Глава ДНР уточнил, что у республики четко выстроено взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, и все подготовительные мероприятия в целом не отличаются от этой работы в других регионах России, за исключением особого внимания безопасности. "Именно поэтому и предварительное голосование началось у нас 25 февраля. Как раз это для того, чтобы у людей из особо опасных, обстреливаемых районов была возможность отдать свой голос в рамках данных выборов. И, конечно же, это тоже элементы обеспечения безопасности", - пояснил Пушилин. Он отметил, что желание жителей ДНР отдать свой голос за будущее, каким они его видят, очень велико. "Это сопряжено еще и с эмоциональным фоном, потому что все-таки в первый раз мы участвуем в выборах президента нашей страны", - добавил глава ДНР. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/vybory-1931355848.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_450:418:2623:2048_1920x0_80_0_0_3fd92000200cb3370a8f640486d34775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Денис Пушилин
Пушилин рассказал об ожидании провокаций от Киева в ходе выборов
Пушилин: власти ДНР ожидают провокаций со стороны Киева на выборах президента
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики ожидают провокаций со стороны Украины во время президентских выборов в России, но в целом все подготовительные мероприятия проработаны с Центризбиркомом, предприняты меры безопасности, заявил РИА Новости на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) глава ДНР Денис Пушилин.
"Ожидаем ли провокации какие-либо со стороны вооруженных формирований Украины или же украинского режима в целом? Увы, ожидаем. Все инструкции по обеспечению безопасности есть и у представителей ЦИК, и этими инструкциями мы делимся в средствах массовой информации. Говорить, что мы имеем (дело) с каким-то вменяемым оппонентом, - нет. Настоящий враг, который, если у него будет возможность нанести какой-то ущерб, в том числе гражданскому населению, наносит этот ущерб. Поэтому, конечно, нужно быть аккуратными", - сказал Пушилин.
Бойцы группировки "Юг" в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах
Глава ДНР уточнил, что у республики четко выстроено взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, и все подготовительные мероприятия в целом не отличаются от этой работы в других регионах России, за исключением особого внимания безопасности.
"Именно поэтому и предварительное голосование началось у нас 25 февраля. Как раз это для того, чтобы у людей из особо опасных, обстреливаемых районов была возможность отдать свой голос в рамках данных выборов. И, конечно же, это тоже элементы обеспечения безопасности", - пояснил Пушилин.
Он отметил, что желание жителей ДНР отдать свой голос за будущее, каким они его видят, очень велико. "Это сопряжено еще и с эмоциональным фоном, потому что все-таки в первый раз мы участвуем в выборах президента нашей страны", - добавил глава ДНР.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18