https://ria.ru/20240306/vsu-1931541427.html
Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного
Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного - РИА Новости, 06.03.2024
Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гражданина Украины Дмитрия Евгана, который пытался убить пленного военнослужащего из ДНР, сообщил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:46
2024-03-06T17:46
2024-03-06T17:46
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безопасность
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украина
мариуполь
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гражданина Украины Дмитрия Евгана, который пытался убить пленного военнослужащего из ДНР, сообщил журналистам представитель суда. По его словам, 16 сентября 2017 года Евган поступил на военную службу в ВСУ. Затем он прошел обучение стрельбе, изучил военную топографию, тактическую медицину, минно-взрывное и саперное дело, правила обращения с взрывными устройствами. В период прохождения военной службы подсудимый выполнял поставленные командованием ВСУ боевые задачи. Седьмого апреля 2022 года Евган, находясь в убежище на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе в ДНР, "решил убить содержащегося там же в помещении для военнопленных военнослужащего Вооруженных Сил ДНР, нанеся ему несколько ударов штык-ножом". Потерпевший получил тяжелые раны. Подсудимый, когда решил, что пленный скончался, покинул убежище. Пострадавший был позднее освобожден военнослужащими ДНР, которые оказали ему медицинскую помощь. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html
https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного
Суд приговорил боевика ВСУ к 20 годам колонии за попытку убить пленного из ДНР