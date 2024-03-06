https://ria.ru/20240306/vsu-1931541427.html

Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного

Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного - РИА Новости, 06.03.2024

Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гражданина Украины Дмитрия Евгана, который пытался убить пленного военнослужащего из ДНР, сообщил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:46

2024-03-06T17:46

2024-03-06T17:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

украина

мариуполь

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гражданина Украины Дмитрия Евгана, который пытался убить пленного военнослужащего из ДНР, сообщил журналистам представитель суда. По его словам, 16 сентября 2017 года Евган поступил на военную службу в ВСУ. Затем он прошел обучение стрельбе, изучил военную топографию, тактическую медицину, минно-взрывное и саперное дело, правила обращения с взрывными устройствами. В период прохождения военной службы подсудимый выполнял поставленные командованием ВСУ боевые задачи. Седьмого апреля 2022 года Евган, находясь в убежище на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе в ДНР, "решил убить содержащегося там же в помещении для военнопленных военнослужащего Вооруженных Сил ДНР, нанеся ему несколько ударов штык-ножом". Потерпевший получил тяжелые раны. Подсудимый, когда решил, что пленный скончался, покинул убежище. Пострадавший был позднее освобожден военнослужащими ДНР, которые оказали ему медицинскую помощь. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html

россия

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, мариуполь, вооруженные силы украины