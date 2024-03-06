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Гросси приехал на встречу с Путиным
Гросси приехал на встречу с Путиным - РИА Новости, 06.03.2024
Гросси приехал на встречу с Путиным
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в государственную резиденцию "Бочаров ручей", где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:42
2024-03-06T16:42
2024-03-06T18:35
владимир путин
рафаэль гросси
алексей лихачев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в государственную резиденцию "Бочаров ручей", где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Гросси приехал в одной машине с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Сейчас доложим президенту, как переговоры", — ответил Лихачев на вопрос журналистов о том, как прошли его переговоры с Гросси.
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владимир путин, рафаэль гросси, алексей лихачев, в мире, россия, магатэ
Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, В мире, Россия, МАГАТЭ
Гросси приехал на встречу с Путиным
Глава МАГАТЭ Гросси приехал в "Бочаров ручей" на встречу с Путиным