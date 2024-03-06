https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931516715.html

Гросси приехал на встречу с Путиным

Гросси приехал на встречу с Путиным - РИА Новости, 06.03.2024

Гросси приехал на встречу с Путиным

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в государственную резиденцию "Бочаров ручей", где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:42

2024-03-06T16:42

2024-03-06T18:35

владимир путин

рафаэль гросси

алексей лихачев

в мире

россия

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931517439_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_28d34d8711743c1083d9e23801dc6eee.jpg

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в государственную резиденцию "Бочаров ручей", где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Гросси приехал в одной машине с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Сейчас доложим президенту, как переговоры", — ответил Лихачев на вопрос журналистов о том, как прошли его переговоры с Гросси.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, рафаэль гросси, алексей лихачев, в мире, россия, магатэ