Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/voysk-1931418814.html
В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину
В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину
Польская армия не имеет потенциала для отправки войск на Украину, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:54
2024-03-06T11:54
специальная военная операция на украине
украина
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польская армия не имеет потенциала для отправки войск на Украину, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в интервью изданию DoRzeczy. Ранее руководство Польши заявило, что не собирается направлять войска на Украину, несмотря на заявления некоторых европейских лидеров. "Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, они не способны. Они были лишены боеспособности. Один из генералов говорит, что нужно послать туда сухопутные войска. Вопрос в том, где эти сухопутные войска?" - сказал Коморницкий. "Русские прекрасно знают, что у нас нет этих возможностей, и еще, если бы мы собрали какой-то потенциал и отправили туда (войска), мы бы полностью избавились от возможностей. Наша армия вошла бы туда и увязла", - добавил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_279:0:1815:1152_1920x0_80_0_0_6f5131123c676a61bb3d2f43a280e3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, В мире
В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину

Глава Генштаба: польская армия не имеет потенциала для отправки войск на Украину

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши
Вертолеты ВС Польши - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польская армия не имеет потенциала для отправки войск на Украину, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в интервью изданию DoRzeczy.
Ранее руководство Польши заявило, что не собирается направлять войска на Украину, несмотря на заявления некоторых европейских лидеров.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
08:00
"Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, они не способны. Они были лишены боеспособности. Один из генералов говорит, что нужно послать туда сухопутные войска. Вопрос в том, где эти сухопутные войска?" - сказал Коморницкий.
"Русские прекрасно знают, что у нас нет этих возможностей, и еще, если бы мы собрали какой-то потенциал и отправили туда (войска), мы бы полностью избавились от возможностей. Наша армия вошла бы туда и увязла", - добавил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала