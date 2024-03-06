https://ria.ru/20240306/voysk-1931418814.html

В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину

В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину - РИА Новости, 06.03.2024

В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину

Польская армия не имеет потенциала для отправки войск на Украину, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:54

2024-03-06T11:54

2024-03-06T11:54

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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польская армия не имеет потенциала для отправки войск на Украину, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в интервью изданию DoRzeczy. Ранее руководство Польши заявило, что не собирается направлять войска на Украину, несмотря на заявления некоторых европейских лидеров. "Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, они не способны. Они были лишены боеспособности. Один из генералов говорит, что нужно послать туда сухопутные войска. Вопрос в том, где эти сухопутные войска?" - сказал Коморницкий. "Русские прекрасно знают, что у нас нет этих возможностей, и еще, если бы мы собрали какой-то потенциал и отправили туда (войска), мы бы полностью избавились от возможностей. Наша армия вошла бы туда и увязла", - добавил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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