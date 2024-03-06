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Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне - РИА Новости, 06.03.2024
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13:27 06.03.2024 (обновлено: 13:59 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/voyna-1931450478.html
Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне
Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне
Все рассуждения о ядерной войне, которых много на Западе, опасны тем, что происходит рутинизация этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:27
2024-03-06T13:59
россия
безопасность
дмитрий песков
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Все рассуждения о ядерной войне, которых много на Западе, опасны тем, что происходит рутинизация этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки, - это крайне безответственно, и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы, это очень опасно", - сказал Песков.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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россия, безопасность, дмитрий песков, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне

Песков: рассуждения о ядерной войне опасны тем, что происходит рутинизация темы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Все рассуждения о ядерной войне, которых много на Западе, опасны тем, что происходит рутинизация этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки, - это крайне безответственно, и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы, это очень опасно", - сказал Песков.
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Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах
Вчера, 08:00
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Вчера, 08:00
 
РоссияБезопасностьДмитрий ПесковВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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