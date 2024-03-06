https://ria.ru/20240306/voyna-1931450478.html

Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне

Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал, чем опасны рассуждения о ядерной войне

Все рассуждения о ядерной войне, которых много на Западе, опасны тем, что происходит рутинизация этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:27

2024-03-06T13:27

2024-03-06T13:59

россия

безопасность

дмитрий песков

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Все рассуждения о ядерной войне, которых много на Западе, опасны тем, что происходит рутинизация этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки, - это крайне безответственно, и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы, это очень опасно", - сказал Песков.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, дмитрий песков, всемирный фестиваль молодежи — 2024