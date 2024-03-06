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Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины

Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины - РИА Новости, 06.03.2024

Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины

Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, этому мешают отвратительные проявления национализма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:31

2024-03-06T22:31

2024-03-06T22:31

специальная военная операция на украине

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украина

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, этому мешают отвратительные проявления национализма, заявил президент России Владимир Путин."Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно", - сказал Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.Путин подчеркнул, что нужно искоренять все, что мешает этому."А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это беда, которая отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине", - добавил президент России.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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