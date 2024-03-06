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Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины - РИА Новости, 06.03.2024
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22:31 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vossoedinenie-1931597852.html
Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины
Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины - РИА Новости, 06.03.2024
Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, этому мешают отвратительные проявления национализма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:31
2024-03-06T22:31
специальная военная операция на украине
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украина
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, этому мешают отвратительные проявления национализма, заявил президент России Владимир Путин."Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно", - сказал Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.Путин подчеркнул, что нужно искоренять все, что мешает этому."А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это беда, которая отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине", - добавил президент России.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, украина, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины

Путин: духовному воссоединению России и Украины мешают проявления нацизма

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, этому мешают отвратительные проявления национализма, заявил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно", - сказал Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Путин подчеркнул, что нужно искоренять все, что мешает этому.
"А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это беда, которая отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине", - добавил президент России.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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