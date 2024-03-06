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Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/voronezh-1931503180.html
Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике
Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике - РИА Новости, 06.03.2024
Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике
Беспилотный летательный аппарат застрял на дереве и взорвался утром в среду в поселке Анна Воронежской области, сообщил РИА Новости сотрудник местной гостиницы. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:01
2024-03-06T16:01
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
аннинский район
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат застрял на дереве и взорвался утром в среду в поселке Анна Воронежской области, сообщил РИА Новости сотрудник местной гостиницы. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что беспилотник сбит утром в среду над Воронежской областью, и два — над самим Воронежем. "Беспилотник приземлился. В 7 (часов утра). Застрял в дереве и взорвался", — сказал собеседник агентства. По его словам, никто не пострадал, "всё в штатном режиме". "На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается", — сообщил журналистам представитель правительства региона, комментируя ситуацию в поселке Анна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
воронеж
аннинский район
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происшествия, воронежская область, воронеж, аннинский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Аннинский район, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике

Очевидец: сбитый в поселке Анна украинский дрон застрял на дереве и взорвался

© пгт АННА Информационный/ВКонтактеВзрыв беспилотника в пгт Анна Воронежской области
Взрыв беспилотника в пгт Анна Воронежской области
© пгт АННА Информационный/ВКонтакте
Взрыв беспилотника в пгт Анна Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат застрял на дереве и взорвался утром в среду в поселке Анна Воронежской области, сообщил РИА Новости сотрудник местной гостиницы.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что беспилотник сбит утром в среду над Воронежской областью, и два — над самим Воронежем.
«
"Беспилотник приземлился. В 7 (часов утра). Застрял в дереве и взорвался", — сказал собеседник агентства.
По его словам, никто не пострадал, "всё в штатном режиме".
"На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается", — сообщил журналистам представитель правительства региона, комментируя ситуацию в поселке Анна.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьВоронежАннинский районВооруженные силы Украины
 
 
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