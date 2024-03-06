https://ria.ru/20240306/voronezh-1931503180.html

Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике

Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике - РИА Новости, 06.03.2024

Очевидец рассказал о сбитом под Воронежем украинском беспилотнике

Беспилотный летательный аппарат застрял на дереве и взорвался утром в среду в поселке Анна Воронежской области, сообщил РИА Новости сотрудник местной гостиницы. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:01

2024-03-06T16:01

2024-03-06T16:01

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

воронеж

аннинский район

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат застрял на дереве и взорвался утром в среду в поселке Анна Воронежской области, сообщил РИА Новости сотрудник местной гостиницы. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что беспилотник сбит утром в среду над Воронежской областью, и два — над самим Воронежем. "Беспилотник приземлился. В 7 (часов утра). Застрял в дереве и взорвался", — сказал собеседник агентства. По его словам, никто не пострадал, "всё в штатном режиме". "На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается", — сообщил журналистам представитель правительства региона, комментируя ситуацию в поселке Анна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

воронеж

аннинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, воронеж, аннинский район, вооруженные силы украины