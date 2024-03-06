https://ria.ru/20240306/voda-1931375413.html

В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья

В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья - РИА Новости, 06.03.2024

В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья

Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в преддверии весеннего половодья, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:38

2024-03-06T09:38

2024-03-06T09:38

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в преддверии весеннего половодья, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом. "Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", - пояснил Бирюков. По его словам, на станциях водоподготовки в период половодья контрольные замеры по всей технологической цепочке проводятся раз в два часа, при необходимости - еще чаще. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировке технологического режима водоподготовки, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.

https://ria.ru/20240304/naberezhnye-1931058068.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков