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В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья - РИА Новости, 06.03.2024
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09:38 06.03.2024
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В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья
В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья - РИА Новости, 06.03.2024
В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья
Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в преддверии весеннего половодья, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:38
2024-03-06T09:38
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общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в преддверии весеннего половодья, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом. "Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", - пояснил Бирюков. По его словам, на станциях водоподготовки в период половодья контрольные замеры по всей технологической цепочке проводятся раз в два часа, при необходимости - еще чаще. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировке технологического режима водоподготовки, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья

Бирюков: контроль качества воды в Москве усилен в преддверии весеннего половодья

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в преддверии весеннего половодья, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.
«
"Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", - пояснил Бирюков.
По его словам, на станциях водоподготовки в период половодья контрольные замеры по всей технологической цепочке проводятся раз в два часа, при необходимости - еще чаще.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировке технологического режима водоподготовки, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.
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