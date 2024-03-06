https://ria.ru/20240306/vfm-1931549138.html

Нижегородская область обсудит отраслевые мероприятия с Бразилией на ВФМ

Нижегородская область обсудит отраслевые мероприятия с Бразилией на ВФМ - РИА Новости, 06.03.2024

Нижегородская область обсудит отраслевые мероприятия с Бразилией на ВФМ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил журналистам, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи ведутся переговоры с бразильскими коллегами по... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:08

2024-03-06T18:08

2024-03-06T18:08

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

брикс

глеб никитин

владимир путин

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нижегородская область

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил журналистам, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи ведутся переговоры с бразильскими коллегами по организации отраслевых мероприятий международного уровня. Об этом глава региона сказал после лекции "Феномен нижегородской молодежи", которая прошла в Городе молодежи мира на федеральной территории Сириус. "Мы такими группами по интересам общаемся по вопросу создания, может быть, мероприятий отраслевого международного уровня, есть очень серьезные наработки по нашей инициативе, и бразильские коллеги предложили. Пока работаем над ними, это требует обсуждения, но, надеюсь, что из этого родится яркое продолжение", - сказал Никитин журналистам в кулуарах фестиваля, отвечая на вопрос о том, какие договоренности с иностранными коллегами были достигнуты на мероприятии в Сириусе. Губернатор добавил, что сейчас регион готовится к приему 112 участников Всемирного фестиваля из 50 разных государств. По словам главы региона, кампус "Нижний Новгород" на фестивале в Сириусе стал лидером по проведению мероприятий с известными спикерами. В сентябре 2022 года пресс-служба правительства Нижегородской области сообщала о намерении развивать сотрудничество со странами БРИКС. Программа предполагает развитие сотрудничества со странами БРИКС на 2022-2024 годы и включает более 110 мероприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта, здравоохранения, культуры и туризма. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), брикс, глеб никитин, владимир путин, россия, нижегородская область, общество