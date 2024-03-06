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В России появляется много молодых и талантливых управленцев, заявил Песков
В России появляется много молодых и талантливых управленцев, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
В России появляется много молодых и талантливых управленцев, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня в России появляется много молодых, знающих и талантливых управленцев, которые имеют возможность РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:25
2024-03-06T15:25
2024-03-06T17:21
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня в России появляется много молодых, знающих и талантливых управленцев, которые имеют возможность применить свои таланты и готовы жертвовать собой. "У нас действительно появляется очень много молодых талантливых знающих, профессиональных управленцев. У нас в стране развилась - была создана, а сейчас активно развивается - уникальная система обучения управленцев, повышения квалификации, подготовки и переподготовки", - сказал Песков журналистам на полях Всемирного фестиваля молодёжи. Он отметил, что говорит о возможностях платформы "Россия - страна возможностей", где люди получают богатейший опыт и знания, расширяют кругозор, затем применяют свои таланты на региональных и федеральных уровнях власти, и делают это "со свежим взглядом, с большей энергией, с большей готовностью жертвовать собой". Песков подчеркнул, что такими людьми можно гордиться и выразил надежду на то, что их будет становиться все больше и больше. Говоря о задачах этих молодых управленцев, он отметил, что "задача у власти одна - это работать днем и ночью, и делать так, чтобы люди были счастливее, богаче, здоровее и чтобы стремились в будущее". "Вот что должна делать власть, для этого должна создавать все условия", - добавил представитель Кремля.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/zayavki-1930742489.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В России появляется много молодых и талантливых управленцев, заявил Песков
Песков: есть надежда, что молодых и талантливых управленцев станет еще больше
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня в России появляется много молодых, знающих и талантливых управленцев, которые имеют возможность применить свои таланты и готовы жертвовать собой.
"У нас действительно появляется очень много молодых талантливых знающих, профессиональных управленцев. У нас в стране развилась - была создана, а сейчас активно развивается - уникальная система обучения управленцев, повышения квалификации, подготовки и переподготовки", - сказал Песков журналистам на полях Всемирного фестиваля молодёжи.
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Он отметил, что говорит о возможностях платформы "Россия - страна возможностей", где люди получают богатейший опыт и знания, расширяют кругозор, затем применяют свои таланты на региональных и федеральных уровнях власти, и делают это "со свежим взглядом, с большей энергией, с большей готовностью жертвовать собой". Песков подчеркнул, что такими людьми можно гордиться и выразил надежду на то, что их будет становиться все больше и больше.
Говоря о задачах этих молодых управленцев, он отметил, что "задача у власти одна - это работать днем и ночью, и делать так, чтобы люди были счастливее, богаче, здоровее и чтобы стремились в будущее". "Вот что должна делать власть, для этого должна создавать все условия", - добавил представитель Кремля.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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