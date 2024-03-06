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В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:44
2024-03-06T10:44
2024-03-06T10:52
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов."Внимание! Угроза атаки БПЛА в Воронежской области отменена", - сообщил он.Ранее Гусев сообщал, что один беспилотник был сбит утром в среду над Воронежской областью, и два - над самим Воронежем.
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Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Безопасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области объявил об отмене угрозы атаки беспилотников