https://ria.ru/20240306/ugroza-1931390216.html

В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 06.03.2024

В Воронежской области отменили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:44

2024-03-06T10:44

2024-03-06T10:52

специальная военная операция на украине

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов."Внимание! Угроза атаки БПЛА в Воронежской области отменена", - сообщил он.Ранее Гусев сообщал, что один беспилотник был сбит утром в среду над Воронежской областью, и два - над самим Воронежем.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воронежская область, воронеж, безопасность