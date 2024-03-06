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Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля - РИА Новости, 06.03.2024
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля
Группировки "Сил исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали с помощью БПЛА аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:23
2024-03-06T18:23
2024-03-06T18:23
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 6 мар - РИА Новости. Группировки "Сил исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали с помощью БПЛА аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля. "Бойцы исламского сопротивления в Ираке 6 марта атаковали с помощью БПЛА аэродром Кирьят-Шмона на оккупированных территориях", - говорится в заявлении группировок, распространенном в соцсетях. Атака была осуществлена в ответ на убийства мирных палестинцев в секторе Газа, указано в релизе. Ранее в среду армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры ливанского движения "Хезболлах".
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в мире, израиль, ирак, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ирак, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля
Иракские группировки заявили об ударе дроном по аэродрому на севере Израиля
КАИР, 6 мар - РИА Новости. Группировки "Сил исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали с помощью БПЛА аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления в Ираке 6 марта атаковали с помощью БПЛА аэродром Кирьят-Шмона на оккупированных территориях", - говорится в заявлении группировок, распространенном в соцсетях. Атака была осуществлена в ответ на убийства мирных палестинцев в секторе Газа, указано в релизе.
Ранее в среду армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры ливанского движения "Хезболлах".
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта