Рейтинг@Mail.ru
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/udar-1931551977.html
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля - РИА Новости, 06.03.2024
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля
Группировки "Сил исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали с помощью БПЛА аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:23
2024-03-06T18:23
в мире
израиль
ирак
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768852028_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_0242c2e02d8ed785b028d50ff2bc4854.jpg
КАИР, 6 мар - РИА Новости. Группировки "Сил исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали с помощью БПЛА аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля. "Бойцы исламского сопротивления в Ираке 6 марта атаковали с помощью БПЛА аэродром Кирьят-Шмона на оккупированных территориях", - говорится в заявлении группировок, распространенном в соцсетях. Атака была осуществлена в ответ на убийства мирных палестинцев в секторе Газа, указано в релизе. Ранее в среду армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры ливанского движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20240306/konflikt-1915630213.html
израиль
ирак
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768852028_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_414ebb4ea1388852e61d9252ed688934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ирак, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ирак, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили об ударе по аэродрому на севере Израиля

Иракские группировки заявили об ударе дроном по аэродрому на севере Израиля

© AP Photo / Nasser NasserИракский военный
Иракский военный - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
Иракский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 6 мар - РИА Новости. Группировки "Сил исламского сопротивления в Ираке" заявили, что атаковали с помощью БПЛА аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления в Ираке 6 марта атаковали с помощью БПЛА аэродром Кирьят-Шмона на оккупированных территориях", - говорится в заявлении группировок, распространенном в соцсетях. Атака была осуществлена в ответ на убийства мирных палестинцев в секторе Газа, указано в релизе.
Ранее в среду армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры ливанского движения "Хезболлах".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИракЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала