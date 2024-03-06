Рейтинг@Mail.ru
Шувалов считает необходимым создать единый центр по производству БПЛА - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/tsentr-1931440395.html
Шувалов считает необходимым создать единый центр по производству БПЛА
Шувалов считает необходимым создать единый центр по производству БПЛА - РИА Новости, 06.03.2024
Шувалов считает необходимым создать единый центр по производству БПЛА
В России сформировалась необходимость создания единого центра компетенций в области производства беспилотных летательных аппаратов, который объединил бы... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:03
2024-03-06T13:03
россия
приморский край
игорь шувалов
дальневосточный федеральный университет
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931439603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9048fe79e8e31e55cb18bcafbcaba655.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России сформировалась необходимость создания единого центра компетенций в области производства беспилотных летательных аппаратов, который объединил бы производителей, разработчиков, ученых и испытателей, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он выступил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив в Приморский край. "Прежде всего скажу, что тема создания единого центра уже звучит, в том числе ее на форуме "Сильные идеи для нового времени" озвучивал (спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития) Дмитрий Песков. Президент отметил, что за год в этой области мы нарастили компетенции, которых раньше не было. Создание центра, который бы заказывал и поддерживал спрос на самые разные аппараты, в том числе по перевозке грузов, необходим", - привели слова Шувалова в пресс-службе ВЭБ. Он добавил, что ВЭБ.РФ совместно со "Сколково" рассматривает проект создания консорциума в сфере БПЛА, который бы объединял усилия нескольких компаний в производстве такой техники. Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ вошел в капитал компании SK Capital на паритетных началах с Фондом "Сколково" для того, чтобы осуществлять венчурные инвестиции в высокотехнологичные компании. Инвестиции в объеме до 50 миллиардов рублей со стороны госкорпорации планируется направлять на проекты в сфере телекоммуникационного оборудования, кибербезопасности, нефтесервисов и БПЛА, уточнили в пресс-службе. Бизнес-миссия ВЭБ.РФ и АСИ в Приморье проходит 5 и 6 марта. Ее цель — вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. Будут определены перспективные направления и для Приморского края: увеличение экспортного потенциала, развитие судостроительной промышленности, меры поддержки предпринимательства.
https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931439222.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931439603_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6deb94978fab7b5ebb45eef540504f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, игорь шувалов, дальневосточный федеральный университет, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)
Россия, Приморский край, Игорь Шувалов, Дальневосточный федеральный университет, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Шувалов считает необходимым создать единый центр по производству БПЛА

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выступил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выступил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России сформировалась необходимость создания единого центра компетенций в области производства беспилотных летательных аппаратов, который объединил бы производителей, разработчиков, ученых и испытателей, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Он выступил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив в Приморский край.
"Прежде всего скажу, что тема создания единого центра уже звучит, в том числе ее на форуме "Сильные идеи для нового времени" озвучивал (спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития) Дмитрий Песков. Президент отметил, что за год в этой области мы нарастили компетенции, которых раньше не было. Создание центра, который бы заказывал и поддерживал спрос на самые разные аппараты, в том числе по перевозке грузов, необходим", - привели слова Шувалова в пресс-службе ВЭБ.
Он добавил, что ВЭБ.РФ совместно со "Сколково" рассматривает проект создания консорциума в сфере БПЛА, который бы объединял усилия нескольких компаний в производстве такой техники.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече со студентами в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Шувалов: развитие отношений с Китаем должно идти по всем каналам
Вчера, 13:00
Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ вошел в капитал компании SK Capital на паритетных началах с Фондом "Сколково" для того, чтобы осуществлять венчурные инвестиции в высокотехнологичные компании. Инвестиции в объеме до 50 миллиардов рублей со стороны госкорпорации планируется направлять на проекты в сфере телекоммуникационного оборудования, кибербезопасности, нефтесервисов и БПЛА, уточнили в пресс-службе.
Бизнес-миссия ВЭБ.РФ и АСИ в Приморье проходит 5 и 6 марта. Ее цель — вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. Будут определены перспективные направления и для Приморского края: увеличение экспортного потенциала, развитие судостроительной промышленности, меры поддержки предпринимательства.
 
РоссияПриморский крайИгорь ШуваловДальневосточный федеральный университетАгентство стратегических инициатив (АСИ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала