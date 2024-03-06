Шувалов считает необходимым создать единый центр по производству БПЛА
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выступил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России сформировалась необходимость создания единого центра компетенций в области производства беспилотных летательных аппаратов, который объединил бы производителей, разработчиков, ученых и испытателей, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Он выступил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив в Приморский край.
"Прежде всего скажу, что тема создания единого центра уже звучит, в том числе ее на форуме "Сильные идеи для нового времени" озвучивал (спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития) Дмитрий Песков. Президент отметил, что за год в этой области мы нарастили компетенции, которых раньше не было. Создание центра, который бы заказывал и поддерживал спрос на самые разные аппараты, в том числе по перевозке грузов, необходим", - привели слова Шувалова в пресс-службе ВЭБ.
Он добавил, что ВЭБ.РФ совместно со "Сколково" рассматривает проект создания консорциума в сфере БПЛА, который бы объединял усилия нескольких компаний в производстве такой техники.
Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ вошел в капитал компании SK Capital на паритетных началах с Фондом "Сколково" для того, чтобы осуществлять венчурные инвестиции в высокотехнологичные компании. Инвестиции в объеме до 50 миллиардов рублей со стороны госкорпорации планируется направлять на проекты в сфере телекоммуникационного оборудования, кибербезопасности, нефтесервисов и БПЛА, уточнили в пресс-службе.
Бизнес-миссия ВЭБ.РФ и АСИ в Приморье проходит 5 и 6 марта. Ее цель — вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. Будут определены перспективные направления и для Приморского края: увеличение экспортного потенциала, развитие судостроительной промышленности, меры поддержки предпринимательства.