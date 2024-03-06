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"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным - РИА Новости, 06.03.2024
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19:45 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/trump-1931572349.html
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным - РИА Новости, 06.03.2024
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:45
2024-03-06T19:45
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным. "Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли ранее вышла из борьбы за пост американского лидера, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Трамп остался единственным претендентом на республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, оон, никки хейли
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Никки Хейли
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным

Байден заявил, что Трамп съеживается перед Путиным и не отличают добро ото зла

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным.
"Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб.
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли ранее вышла из борьбы за пост американского лидера, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Трамп остался единственным претендентом на республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинООННикки Хейли
 
 
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