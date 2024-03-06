https://ria.ru/20240306/trump-1931572349.html
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным - РИА Новости, 06.03.2024
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:45
2024-03-06T19:45
2024-03-06T19:45
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
оон
никки хейли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным. "Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли ранее вышла из борьбы за пост американского лидера, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Трамп остался единственным претендентом на республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, оон, никки хейли
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Никки Хейли
"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным
Байден заявил, что Трамп съеживается перед Путиным и не отличают добро ото зла
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным.
"Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб.
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли ранее вышла из борьбы за пост американского лидера, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Трамп остался единственным претендентом на республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.
Трамп в одном шаге — от победы или убийства