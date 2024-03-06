https://ria.ru/20240306/trump-1931572349.html

"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным

"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным - РИА Новости, 06.03.2024

"Съеживается". Байден высказался о поведении Трампа перед Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:45

2024-03-06T19:45

2024-03-06T19:45

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дональд трамп

владимир путин

оон

никки хейли

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп "съеживается" перед российским лидером Владимиром Путиным. "Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил его предвыборный штаб. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли ранее вышла из борьбы за пост американского лидера, потерпев поражение в ходе предварительных выборов в "супервторник". Трамп остался единственным претендентом на республиканскую номинацию. Хейли заявила, что не будет призывать сторонников голосовать за Трампа, как это сделали другие его бывшие конкуренты.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, оон, никки хейли