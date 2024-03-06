https://ria.ru/20240306/tramp-1931356339.html

Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ

Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо, власти которого пытались отстранить его от участия,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T05:41

2024-03-06T05:41

2024-03-06T05:41

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сша

дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо, власти которого пытались отстранить его от участия, прогнозирует газета New York Times. От штата на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедут 37 делегатов. Как сообщалось, Верховный суд США отменил недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо за день до их проведения, постановив, что местные власти не вправе решать судьбу политика на федеральных выборах. Основанием для снятия бывшего президента суд в Колорадо посчитал его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Он ссылался на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.

https://ria.ru/20240306/tramp-1931354127.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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в мире, колорадо, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024