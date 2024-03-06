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Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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05:41 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/tramp-1931356339.html
Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ
Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо, власти которого пытались отстранить его от участия,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:41
2024-03-06T05:41
в мире
колорадо
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо, власти которого пытались отстранить его от участия, прогнозирует газета New York Times. От штата на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедут 37 делегатов. Как сообщалось, Верховный суд США отменил недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо за день до их проведения, постановив, что местные власти не вправе решать судьбу политика на федеральных выборах. Основанием для снятия бывшего президента суд в Колорадо посчитал его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Он ссылался на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.
https://ria.ru/20240306/tramp-1931354127.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, колорадо, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Колорадо, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на праймериз в штате Колорадо, пишут СМИ

NYT: Трамп побеждает на предварительных выборах в штате Колорадо

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо, власти которого пытались отстранить его от участия, прогнозирует газета New York Times.
От штата на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедут 37 делегатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров, пишут СМИ
04:32
Как сообщалось, Верховный суд США отменил недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо за день до их проведения, постановив, что местные власти не вправе решать судьбу политика на федеральных выборах.
Основанием для снятия бывшего президента суд в Колорадо посчитал его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Он ссылался на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
Вчера, 08:00
 
В миреКолорадоСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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