https://ria.ru/20240306/tramp-1931355540.html
Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Техас, пишут СМИ
Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Техас, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Техас, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Техас, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:11
2024-03-06T05:11
2024-03-06T05:12
в мире
техас
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Техас, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалом NBC. Согласно его данным, экс-хозяину Белого дома удалось заручиться поддержкой 161 делегата, что является его наиболее значимой победой на фоне остальных штатов.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Техас, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Техас, пишут СМИ
NBC News: Трамп побеждает на внутрипартийных выборах республиканцев в Техасе