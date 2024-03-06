https://ria.ru/20240306/tramp-1931355540.html

Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Техас, пишут СМИ

Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Техас, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Техас, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Техас, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T05:11

2024-03-06T05:11

2024-03-06T05:12

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Техас, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалом NBC. Согласно его данным, экс-хозяину Белого дома удалось заручиться поддержкой 161 делегата, что является его наиболее значимой победой на фоне остальных штатов.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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в мире, техас, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024