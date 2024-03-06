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Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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04:47 06.03.2024 (обновлено: 04:48 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tramp-1931354492.html
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Мэн, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:47
2024-03-06T04:48
в мире
мэн (штат)
арканзас
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Мэн, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером влиятельной газетой New York Times. Согласно его данным, экс-президент по итогам обработки 4% голосов заручился поддержкой 20 делегатов в данном регионе. По прогнозу телеканала NBC News, Трамп побеждает и на республиканских праймериз в штате Арканзас. По данным телеканала, по итогам обработки первых бюллетеней Трамп побеждает в штатах Массачусетс и Техас, хотя в последнем формально еще не закрылись избирательные участки. При этом результаты первых подсчетов отличаются по смыслу от прогнозов американских СМИ, которые делаются на основании многих факторов и практически всегда подтверждаются окончательными данными.
https://ria.ru/20240306/tramp-1931354127.html
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в мире, мэн (штат), арканзас, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Мэн (штат), Арканзас, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ

NYT: Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в штатах Мэн и Арканзас

© AP Photo / John RaouxДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / John Raoux
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Мэн, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером влиятельной газетой New York Times.
Согласно его данным, экс-президент по итогам обработки 4% голосов заручился поддержкой 20 делегатов в данном регионе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров, пишут СМИ
04:32
По прогнозу телеканала NBC News, Трамп побеждает и на республиканских праймериз в штате Арканзас. По данным телеканала, по итогам обработки первых бюллетеней Трамп побеждает в штатах Массачусетс и Техас, хотя в последнем формально еще не закрылись избирательные участки.
При этом результаты первых подсчетов отличаются по смыслу от прогнозов американских СМИ, которые делаются на основании многих факторов и практически всегда подтверждаются окончательными данными.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
Вчера, 08:00
 
В миреМэн (штат)АрканзасСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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