https://ria.ru/20240306/tramp-1931354492.html
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Мэн, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:47
2024-03-06T04:47
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Мэн, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером влиятельной газетой New York Times. Согласно его данным, экс-президент по итогам обработки 4% голосов заручился поддержкой 20 делегатов в данном регионе. По прогнозу телеканала NBC News, Трамп побеждает и на республиканских праймериз в штате Арканзас. По данным телеканала, по итогам обработки первых бюллетеней Трамп побеждает в штатах Массачусетс и Техас, хотя в последнем формально еще не закрылись избирательные участки. При этом результаты первых подсчетов отличаются по смыслу от прогнозов американских СМИ, которые делаются на основании многих факторов и практически всегда подтверждаются окончательными данными.
https://ria.ru/20240306/tramp-1931354127.html
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в мире, мэн (штат), арканзас, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Мэн (штат), Арканзас, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Мэн и Арканзас, пишут СМИ
NYT: Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в штатах Мэн и Арканзас