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Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ
Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Оклахома и Теннесси, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:29
2024-03-06T04:29
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Оклахома и Теннесси, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал NBC News. По данным телеканала NBC News на первые минуты после закрытия участков, за Трампа проголосовали 77,2% избирателей в Оклахоме и 80,6% - в штате Теннесси. За единственного конкурента Трампа экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 19,7% и 16,4% соответственно. Телеканал предрекает победу Трампу. Агентство Ассошиэйтед Пресс также предрекает победу Трампу в этих штатах. По данным телеканала NBC, схожий результат у Трампа по итогам обработки первых бюллетеней в штате Мэн.
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В мире, Оклахома, Теннесси, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ
AP: Трамп побеждает на предварительных выборах в штатах Оклахома и Теннесси