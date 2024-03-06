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Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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04:29 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/tramp-1931353989.html
Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ
Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Оклахома и Теннесси, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:29
2024-03-06T04:29
в мире
оклахома
теннесси
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Оклахома и Теннесси, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал NBC News. По данным телеканала NBC News на первые минуты после закрытия участков, за Трампа проголосовали 77,2% избирателей в Оклахоме и 80,6% - в штате Теннесси. За единственного конкурента Трампа экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 19,7% и 16,4% соответственно. Телеканал предрекает победу Трампу. Агентство Ассошиэйтед Пресс также предрекает победу Трампу в этих штатах. По данным телеканала NBC, схожий результат у Трампа по итогам обработки первых бюллетеней в штате Мэн.
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в мире, оклахома, теннесси, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Оклахома, Теннесси, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ

AP: Трамп побеждает на предварительных выборах в штатах Оклахома и Теннесси

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Оклахома и Теннесси, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал NBC News.
По данным телеканала NBC News на первые минуты после закрытия участков, за Трампа проголосовали 77,2% избирателей в Оклахоме и 80,6% - в штате Теннесси. За единственного конкурента Трампа экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 19,7% и 16,4% соответственно. Телеканал предрекает победу Трампу.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также предрекает победу Трампу в этих штатах.
По данным телеканала NBC, схожий результат у Трампа по итогам обработки первых бюллетеней в штате Мэн.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
Вчера, 08:00
 
В миреОклахомаТеннессиСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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