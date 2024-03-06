https://ria.ru/20240306/tramp-1931353989.html

Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ

Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Трамп побеждает на праймериз в штатах Оклахома и Теннесси, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Оклахома и Теннесси, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:29

2024-03-06T04:29

2024-03-06T04:29

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Оклахома и Теннесси, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал NBC News. По данным телеканала NBC News на первые минуты после закрытия участков, за Трампа проголосовали 77,2% избирателей в Оклахоме и 80,6% - в штате Теннесси. За единственного конкурента Трампа экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 19,7% и 16,4% соответственно. Телеканал предрекает победу Трампу. Агентство Ассошиэйтед Пресс также предрекает победу Трампу в этих штатах. По данным телеканала NBC, схожий результат у Трампа по итогам обработки первых бюллетеней в штате Мэн.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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в мире, оклахома, теннесси, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024