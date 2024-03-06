https://ria.ru/20240306/tramp-1931352146.html

Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC

Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC - РИА Новости, 06.03.2024

Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC

Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Северная Каролина, свидетельствует прогноз, опубликованный... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T03:35

2024-03-06T03:35

2024-03-06T04:00

в мире

северная каролина

выборы президента сша — 2024

сша

дональд трамп

никки хейли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdde0deb39928775c34a5377758f00e2.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Северная Каролина, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалом NBC.Согласно его данным, Трамп набирает большинство голосов делегатов, тогда как его основной оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли следует со значительным отставанием.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

северная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северная каролина, выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, никки хейли