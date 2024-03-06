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Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC - РИА Новости, 06.03.2024
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03:35 06.03.2024 (обновлено: 04:00 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tramp-1931352146.html
Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC
Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC
Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Северная Каролина, свидетельствует прогноз, опубликованный... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T03:35
2024-03-06T04:00
в мире
северная каролина
выборы президента сша — 2024
сша
дональд трамп
никки хейли
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Северная Каролина, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалом NBC.Согласно его данным, Трамп набирает большинство голосов делегатов, тогда как его основной оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли следует со значительным отставанием.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, северная каролина, выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, никки хейли
В мире, Северная Каролина, Выборы президента США — 2024, США, Дональд Трамп, Никки Хейли
Трамп побеждает на праймериз в Северной Каролине, пишут NBC

NBC News: Трамп побеждает на праймериз республиканцев в Северной Каролине

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Северная Каролина, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером телеканалом NBC.
Согласно его данным, Трамп набирает большинство голосов делегатов, тогда как его основной оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли следует со значительным отставанием.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
Вчера, 08:00
 
В миреСеверная КаролинаВыборы президента США — 2024СШАДональд ТрампНикки Хейли
 
 
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