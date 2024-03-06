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Трамп побеждает на предварительных выборах в Виргинии, пишут СМИ

Трамп побеждает на предварительных выборах в Виргинии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Трамп побеждает на предварительных выборах в Виргинии, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Виргиния и Вермонт, свидетельствуют первые данные телеканала NBC РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T03:28

2024-03-06T03:28

2024-03-06T03:29

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штатах Виргиния и Вермонт, свидетельствуют первые данные телеканала NBC News.По данным телеканала на первые минуты после закрытия участков, за Трампа проголосовали более 60% избирателей, за его конкурента - экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - чуть больше 35%.Претенденты борются за 48 делегатов от штата на национальный съезд республиканцев. Для победы нужно 1215, у Трампа уже есть 276. Вермонт отправляет на национальный съезд 17 делегатов, Трамп также лидирует там с 60%, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, виргиния, вермонт, никки хейли