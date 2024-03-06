https://ria.ru/20240306/torgovlya-1931334985.html

Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году

Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году - РИА Новости, 06.03.2024

Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году

Московская розничная торговля в прошлом году выросла на 7,3% с учетом инфляции, ее оборот достиг 6,6 триллиона рублей; в лидерах - продажа непродовольственных... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:05

2024-03-06T09:05

2024-03-06T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Московская розничная торговля в прошлом году выросла на 7,3% с учетом инфляции, ее оборот достиг 6,6 триллиона рублей; в лидерах - продажа непродовольственных товаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Во время традиционного декабрьского пика продаж оборот розничной торговли вырос на четверть год к году, он составил 763,3 миллиарда рублей."Рост в сфере розничной торговли в 2023 году обеспечивал главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 16,7 % в сопоставимых ценах и достигли почти 3,3 триллиона рублей. Потребительская активность в этом сегменте восстановилась, крупные ретейлеры отладили систему поставок, а продукцию ушедших с рынка компаний замещают отечественные бренды и торговые марки дружественных стран", – привели слова Ефимова в пресс-службе столичного комплекса экономполитики.По оценке департамента экономической политики и развития Москвы, после ухода с рынка некоторых зарубежных компаний потребительская активность растет по мере адаптации отечественного бизнеса к новым условиям и, соответственно, расширения предложения российских товаров в рамках импортозамещения. В частности, положительную динамику показывает посещаемость московских ТЦ. В декабре плотность потока покупателей в них выросла на 1,8% год к году.

https://ria.ru/20240305/efimov-1931106305.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва