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Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году - РИА Новости, 06.03.2024
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09:05 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/torgovlya-1931334985.html
Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году
Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году - РИА Новости, 06.03.2024
Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году
Московская розничная торговля в прошлом году выросла на 7,3% с учетом инфляции, ее оборот достиг 6,6 триллиона рублей; в лидерах - продажа непродовольственных... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:05
2024-03-06T09:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Московская розничная торговля в прошлом году выросла на 7,3% с учетом инфляции, ее оборот достиг 6,6 триллиона рублей; в лидерах - продажа непродовольственных товаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Во время традиционного декабрьского пика продаж оборот розничной торговли вырос на четверть год к году, он составил 763,3 миллиарда рублей."Рост в сфере розничной торговли в 2023 году обеспечивал главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 16,7 % в сопоставимых ценах и достигли почти 3,3 триллиона рублей. Потребительская активность в этом сегменте восстановилась, крупные ретейлеры отладили систему поставок, а продукцию ушедших с рынка компаний замещают отечественные бренды и торговые марки дружественных стран", – привели слова Ефимова в пресс-службе столичного комплекса экономполитики.По оценке департамента экономической политики и развития Москвы, после ухода с рынка некоторых зарубежных компаний потребительская активность растет по мере адаптации отечественного бизнеса к новым условиям и, соответственно, расширения предложения российских товаров в рамках импортозамещения. В частности, положительную динамику показывает посещаемость московских ТЦ. В декабре плотность потока покупателей в них выросла на 1,8% год к году.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: оборот розничной торговли в столице вырос на 7,3% в 2023 году

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Московская розничная торговля в прошлом году выросла на 7,3% с учетом инфляции, ее оборот достиг 6,6 триллиона рублей; в лидерах - продажа непродовольственных товаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Во время традиционного декабрьского пика продаж оборот розничной торговли вырос на четверть год к году, он составил 763,3 миллиарда рублей.
"Рост в сфере розничной торговли в 2023 году обеспечивал главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 16,7 % в сопоставимых ценах и достигли почти 3,3 триллиона рублей. Потребительская активность в этом сегменте восстановилась, крупные ретейлеры отладили систему поставок, а продукцию ушедших с рынка компаний замещают отечественные бренды и торговые марки дружественных стран", – привели слова Ефимова в пресс-службе столичного комплекса экономполитики.
По оценке департамента экономической политики и развития Москвы, после ухода с рынка некоторых зарубежных компаний потребительская активность растет по мере адаптации отечественного бизнеса к новым условиям и, соответственно, расширения предложения российских товаров в рамках импортозамещения. В частности, положительную динамику показывает посещаемость московских ТЦ. В декабре плотность потока покупателей в них выросла на 1,8% год к году.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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