https://ria.ru/20240306/terakt-1931499181.html

В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК

В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК - РИА Новости, 06.03.2024

В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК

Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с членом участковой избирательной комиссии в запорожском Бердянске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:52

2024-03-06T15:52

2024-03-06T16:05

происшествия

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931498957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dcab76278402b73b1083333293d8f50.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с членом участковой избирательной комиссии в запорожском Бердянске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Запорожской области.Ранее сообщалось, что утром в среду в Бердянске прозвучал взрыв. По данным следствия, под автомобиль члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. От полученных травм женщина скончалась. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал случившееся спланированным терактом и заверил, что это не помешает волеизъявлению в регионе."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Начат поиск причастных к совершению теракта, допрошены очевидцы.

https://ria.ru/20240306/berdyansk-1931500761.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Машина члена УИК после теракта в Бердянске В Бердянске произошел теракт, погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило управление СК России по Запорожской области. 2024-03-06T15:52 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область