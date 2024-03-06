Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 06.03.2024 (обновлено: 16:05 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/terakt-1931499181.html
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК - РИА Новости, 06.03.2024
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК
Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с членом участковой избирательной комиссии в запорожском Бердянске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:52
2024-03-06T16:05
происшествия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931498957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dcab76278402b73b1083333293d8f50.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с членом участковой избирательной комиссии в запорожском Бердянске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Запорожской области.Ранее сообщалось, что утром в среду в Бердянске прозвучал взрыв. По данным следствия, под автомобиль члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. От полученных травм женщина скончалась. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал случившееся спланированным терактом и заверил, что это не помешает волеизъявлению в регионе."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Начат поиск причастных к совершению теракта, допрошены очевидцы.
https://ria.ru/20240306/berdyansk-1931500761.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Машина члена УИК после теракта в Бердянске
В Бердянске произошел теракт, погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило управление СК России по Запорожской области.
2024-03-06T15:52
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931498957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6c2c4035f9cb8bdf3fa3c30199fcf5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область
Происшествия, Запорожская область
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК

В Запорожской области возбудили дело о теракте после подрыва машины с членом УИК

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с членом участковой избирательной комиссии в запорожском Бердянске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Запорожской области.
Ранее сообщалось, что утром в среду в Бердянске прозвучал взрыв. По данным следствия, под автомобиль члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. От полученных травм женщина скончалась. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал случившееся спланированным терактом и заверил, что это не помешает волеизъявлению в регионе.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Начат поиск причастных к совершению теракта, допрошены очевидцы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Балицкий назвал взрыв в Бердянске спланированным терактом
Вчера, 15:56
 
ПроисшествияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала