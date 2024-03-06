https://ria.ru/20240306/terakt-1931499181.html
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК - РИА Новости, 06.03.2024
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК
Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с членом участковой избирательной комиссии в запорожском Бердянске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:52
2024-03-06T15:52
2024-03-06T16:05
происшествия
запорожская область
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с членом участковой избирательной комиссии в запорожском Бердянске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Запорожской области.Ранее сообщалось, что утром в среду в Бердянске прозвучал взрыв. По данным следствия, под автомобиль члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. От полученных травм женщина скончалась. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал случившееся спланированным терактом и заверил, что это не помешает волеизъявлению в регионе."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Начат поиск причастных к совершению теракта, допрошены очевидцы.
https://ria.ru/20240306/berdyansk-1931500761.html
запорожская область
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Машина члена УИК после теракта в Бердянске
В Бердянске произошел теракт, погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило управление СК России по Запорожской области.
2024-03-06T15:52
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РИА Новости
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происшествия, запорожская область
Происшествия, Запорожская область
В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом УИК
В Запорожской области возбудили дело о теракте после подрыва машины с членом УИК