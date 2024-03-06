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Рогов сообщил о теракте в Бердянске - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 06.03.2024 (обновлено: 15:19 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/terakt-1931471194.html
Рогов сообщил о теракте в Бердянске
Рогов сообщил о теракте в Бердянске - РИА Новости, 06.03.2024
Рогов сообщил о теракте в Бердянске
Украинские террористы совершили теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:30
2024-03-06T15:19
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Украинские террористы совершили теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь", — написал Рогов. Позже он уточнил, что "к сожалению, врачам не удалось спасти жительницу Бердянска", ставшую жертвой украинских террористов, "травмы оказались несовместимы с жизнью".
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бердянск
запорожская область
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происшествия, бердянск, запорожская область, владимир рогов, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина
Рогов сообщил о теракте в Бердянске

Рогов: в результате теракта в Бердянске погибла девушка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Украинские террористы совершили теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь", — написал Рогов.
Позже он уточнил, что "к сожалению, врачам не удалось спасти жительницу Бердянска", ставшую жертвой украинских террористов, "травмы оказались несовместимы с жизнью".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБердянскЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраина
 
 
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