https://ria.ru/20240306/terakt-1931471194.html
Рогов сообщил о теракте в Бердянске
Рогов сообщил о теракте в Бердянске - РИА Новости, 06.03.2024
Рогов сообщил о теракте в Бердянске
Украинские террористы совершили теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:30
2024-03-06T14:30
2024-03-06T15:19
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Украинские террористы совершили теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь", — написал Рогов. Позже он уточнил, что "к сожалению, врачам не удалось спасти жительницу Бердянска", ставшую жертвой украинских террористов, "травмы оказались несовместимы с жизнью".
https://ria.ru/20240217/melitopol-1927976013.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, бердянск, запорожская область, владимир рогов, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина
Рогов сообщил о теракте в Бердянске
Рогов: в результате теракта в Бердянске погибла девушка