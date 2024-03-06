https://ria.ru/20240306/terakt-1931471194.html

Рогов сообщил о теракте в Бердянске

Рогов сообщил о теракте в Бердянске - РИА Новости, 06.03.2024

Рогов сообщил о теракте в Бердянске

Украинские террористы совершили теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:30

2024-03-06T14:30

2024-03-06T15:19

специальная военная операция на украине

происшествия

бердянск

запорожская область

владимир рогов

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Украинские террористы совершили теракт в Бердянске, погибла девушка, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь", — написал Рогов. Позже он уточнил, что "к сожалению, врачам не удалось спасти жительницу Бердянска", ставшую жертвой украинских террористов, "травмы оказались несовместимы с жизнью".

https://ria.ru/20240217/melitopol-1927976013.html

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, бердянск, запорожская область, владимир рогов, россия, украина