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Опрос: большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/taurus-1931412039.html
Опрос: большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине
Опрос: большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине - РИА Новости, 06.03.2024
Опрос: большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине
Около 60% жителей Германии выступают против поставок Украине крылатых ракет Taurus, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov для... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:36
2024-03-06T11:36
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
вооруженные силы украины
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 60% жителей Германии выступают против поставок Украине крылатых ракет Taurus, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov для информационного агентства DPA. Всего против поставок ракет выступили 58% респондентов, причем 31% принципиально отвергают оказание военной помощи Украине. В поддержку поставок ракет Taurus выступают лишь 28% опрошенных, еще 14% не сформулировали свою позицию. Как отмечает DPA, количество сторонников поставок Taurus снижается: в начале февраля за отправку ракет выступал 31% респондентов, а против - 49%. Между тем текущий опрос показывает также, что 72% участников опроса поддерживают канцлера Олафа Шольца в его позиции о недопустимости отправки войск на Украину. При этом 16% респондентов считают, что правительство следует оставить это вопрос открытым, и лишь 2% выступили за немедленную отправку войск. Опрос был проведен с 1 по 5 марта, в нем приняли участие 2 169 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Ранее Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Вместе с тем главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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РИА Новости
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60
украина, германия, в мире, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире, Вооруженные силы Украины, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Опрос: большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине

Опрос YouGov: 60 процентов немцев выступили против поставок Taurus Украине

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 60% жителей Германии выступают против поставок Украине крылатых ракет Taurus, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov для информационного агентства DPA.
Всего против поставок ракет выступили 58% респондентов, причем 31% принципиально отвергают оказание военной помощи Украине. В поддержку поставок ракет Taurus выступают лишь 28% опрошенных, еще 14% не сформулировали свою позицию. Как отмечает DPA, количество сторонников поставок Taurus снижается: в начале февраля за отправку ракет выступал 31% респондентов, а против - 49%.
Между тем текущий опрос показывает также, что 72% участников опроса поддерживают канцлера Олафа Шольца в его позиции о недопустимости отправки войск на Украину. При этом 16% респондентов считают, что правительство следует оставить это вопрос открытым, и лишь 2% выступили за немедленную отправку войск.
Опрос был проведен с 1 по 5 марта, в нем приняли участие 2 169 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Ранее Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Вместе с тем главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВ миреВооруженные силы УкраиныРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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